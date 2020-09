​Nou detinguts a Alacant i Múrcia per robar coure

Eines requisades als detinguts. Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació Cobrecu-Memo20, desenvolupada a Múrcia i Alacant ha procedit a la detenció de nou persones com a presumptes membres d'un grup criminal dedicat al robatori de coure. A més, s'estan investigant tres persones més, responsables de centres de gestió de residus metàl·lics, per receptar els objectes sostrets.Fins ara, els agents han esclarit més d'una vintena de fets delictius comesos a Múrcia, Alacant, Albacete i Pontevedra, dels quals 17 corresponen a la sostracció de cable de coure i tres a robatoris amb força en comerços de telefonia. En global, l'institut armat xifra en 100.000 euros el valors dels bens robats i els danys causats. També s'han esclarit tres delictes de recaptació.L'operació es va iniciar a principis d'any després de detectar-se diversos casos de robatori amb força de coure a les províncies de Múrcia, Alacant i Albacete.Els robatoris es materialitzaven en zones aïllades on els presumptes autors haurien fet tasques de vigilància i coneixien perfectament les característiques de les mateixes, la qual cosa els permetia establir unes fortes mesures de seguretat i planificar els llocs per amagar el coure robat.Els agents van poder constatar l'existència d'un grup delictiu estructurat, jerarquitzat i instal·lat a Múrcia, on el seu líder, a més de dirigir les seves actuacions il•lícites, planificava els robatoris.

