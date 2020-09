Bartomeu i Jorge Messi tanquen la reunió sense desencallar la situació

La situació de Leo Messi al Barça segueix sense resoldre's. La reunió d'aquest dimecres entre el pare del capità, Jorge, i el president del club, no ha servit per desencallar la sortida de l'astre argentí, tal com va demanar per burofax.Segons recullen diversos mitjans esportius, a la reunió també hi han estat Rodrigo Messi (germà de Leo) i Jorge Pecourt (advocat del bufet Cuatrecasas) acompanyant el pare del jugador, mentre Bartomeu hi ha anat amb el directiu Javier Bordas.La reunió ha acabat sent una conversa entre dues parts que han exposat la seva postura però no han arribat a cap acord. Bartomeu ha insistit en mantenir Messi com a peça fonamental del Barça (i renovar-lo) i Jorge Messi ha transmès que el jugador sent que el seu cicle al club s'ha acabat.Amb tot, sembla que la situació s'enquistarà i va per llarg. Els Messi creuen que la clàusula del contracte que permet sortir el jugador a cost zero abans del 10 de juny segueix vigent per l'aturada de la pandèmia, i a l'altra banda el president manté que no negociarà els 700 milions d'euros que estipula el contracte.

