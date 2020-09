Un motorista mor en un accident contra un turisme al Bages

El conductor d'una motocicleta ha mort aquest dimecres a la tarda després de xocar contra un turisme a l'entrada del nucli del Pont de Vilomara, just a tocar de la benzinera.L'accident ha tingut lloc a tres quarts de 7 de la tarda i ha fet mobilitzar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del SEM que no han pogut fer res per salvar la vida del motorista. Segons ha pogut confirmarla víctima és un veí de Terrassa de 36 anys.

