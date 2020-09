Grups veïnals boicotegen una visita de Vox al Raval

Així ha acabat la xusma racista i feixista de VOX al Raval. Parapetats en un hotel i havent d’escoltar el rebuig de tot un barri que no vol les seves falses solucions, ni deixarà que passegin el seu discurs d’odi pel barri.

Amunt els veïns i veïnes del Raval! Grans!!👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/S4cw7eveH9 — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) September 2, 2020

Avui V🤮X ha vingut al Raval a escampar el seu missatge racista i d’odi.



✊🏻✊🏽✊🏿Però no ha pogut, s’han trobat a les veïnes organitzades.



👋👋👋Així ha marxat Ignacio Garriga Raval.



🔴⚫️ EL RAVAL SERÀ LA TOMBA DEL FEIXISME pic.twitter.com/p1ZwlxcrFQ — CUP Ciutat Vella (@cupciutatvella) September 2, 2020

El portaveu adjunt de Vox al Congrés dels Diputats, Ignacio Garriga, ha hagut de marxar del Raval escortat pels Mossos d'Esquadra, igual que la seva companya de partit Rocío de Meer. Grups veïnals han boicotejat la visita no anunciada de la formació d'extrema dreta al barri.Garriga, de Meer i tot l'equip que els acompanyava s'ha amagat a l'Hotel Raval de carrer Hospital, on desenes de manifestants han fet pintades i han llençat ous, i que després ha quedat custodiat pels antiavalots de la policia catalana.Entre els convocants de la manifestació hi havia la CUP de Ciutat Vella, que ha reivindicat la protesta. "S'han trobat les veïnes organitzades", han assegurat els cupaires.Des de Vox han qualificat els manifestants de "terroristes" i asseguren que la visita al barri va ser comunicada dilluns als Mossos, a qui acusen de no haver protegit els seus representants. "Com s'han assabentat els terroristes de carrer de la visita", es pregunten.Segons han explicat a xarxes socials, la visita de Garriga i de Meer al Raval tenia per objectiu conèixer la "creient inseguretat i delinqüència" al barri.

