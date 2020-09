Els universitaris busquen respostes per iniciar el curs més incert

Les universitats catalanes van acabar el curs 2019-2020 de forma telemàtica. El coronavirus ho va alterar tot, també l'activitat acadèmica dels universitaris, que van haver d'adaptar-se a la nova realitat: classes en línia, vídeos enregistrats i publicats als campus virtuals de les facultats, exàmens a distància i videovigilats, i graduacions a través de la pantalla. Mig any després de l'aturada del març, centres i alumnes es preparen per al retorn. Un retorn carregat d'incertesa.El Ministeri d'Universitats, la Generalitat i els rectors han començat a plantejar les condicions del nou curs. La mascareta serà obligatòria i també s'exigirà ventilar les aules . Les novetats s'hauran de concretar en reunions com la d'aquest dijous, amb presència del ministre Manuel Castells.Els interrogants s'acumulen. Els alumnes podran anar a la universitat cada dia? Hi haurà un model híbrid que combinarà presencialitat i virtualitat? Com seran les pràctiques universitàries? Es podran fer Erasmus?Els sindicats d'estudiants, englobats al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), reclamen més transparència per part de les universitats a l'hora d'informar sobre el nou curs. Anna Rosselló, portaveu sindical, denuncia que "seria necessari mantenir informat l'estudiant i trencar la barrera opaca que hi ha avui en aquest tema". Als alumnes els ha arribat informació escassa en els últims mesos. Rosselló reclama saber com serà el següent curs acadèmic: "Apostem per un model el màxim presencial possible perquè l'educació presencial és sempre millor per als estudiants".El 30 de juny, Govern i universitats van fer públic un document marc que abasta totes les possibilitats i escenaris en què Catalunya es podia trobar aquest setembre. Des de la Secretaria d'Universitats expliquen que "es va tancar amb temps perquè les universitats poguessin fer adaptacions abans del període de matriculació".El document sí que recomanava un model híbrid que combinés presencialitat classes en línia, així com respectar les distàncies interpersonals i els aforaments, però no feia referència a l'ús de mascaretes. Ha estat aquest dilluns quan el Ministeri d'Universitats n'ha recomanat l'ús a totes les comunitats autònomes.Tot i que sí que és cert que algunes universitats es van pronunciar al juliol, d'altres encara no han detallat quines solucions plantegen. L'evolució de la pandèmia tampoc permet certificar si els missatges de principis d'estiu segueixen tenint validesa. És el cas de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que el 31 de juliol va publicar un comunicat en el qual explicava el seu model híbrid de docència que "combinarà classes presencials en grups petits i espais grans i classes en línia amb interacció entre estudiants i professors", però que, ara per ara, no ha informat de res més als seus estudiants.La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per la seva part, ha creat un pla de contingència per preparar el curs 2020-2021. És en aquest document on explica textualment que es prioritzarà la presencialitat dels alumnes de primer curs "per garantir-ne el procés d'immersió a la vida universitària" i dels de quart curs, per completar el seu grau.Pel que fa a les pràctiques docents, activitats avaluatives i seminaris, la UAB també prioritza l'assistència dels alumnes al campus universitari perquè considera que "són activitats que no es poden fer en línia". A les pràctiques acadèmiques, però, "s'apliquen les mateixes mesures organitzatives que al servei o institució on es desenvolupin".Una altra qüestió que preocupa la comunitat universitària és que els estudiants han hagut de pagar una matrícula durant l'estiu amb el mateix cost que altres cursos sense tenir informació per poder mantenir la seva plaça. Rosselló, en nom del col·lectiu d'estudiants catalans, reclama rebre notícies per part dels centres universitaris i així saber si caldrà llogar pisos, pagar residències i, per descomptat, conèixer quin serà el funcionament del nou curs.Els professors associats, ja precaritzats abans de la Covid-19, es troben dins del col·lectiu d'oblidats. Jordi Mir, associat a la UPF i la UAB, comenta aque, ara per ara, ell no ha rebut cap informació més enllà de la de finals del curs passat. "Esperem que els propers dies se'ns comuniqui com organitzem aquest nou curs", comenta.Pel que fa a les condicions laborals, Mir celebra que universitats i professors associats hagin arribat a l'acord de poder seguir impartint classes tot i no tenir un contracte laboral extern a causa de la pandèmia. "Aquest era un requisit indispensable, però ara seria una doble problemàtica: sense feina fora i dins de la universitat", alerta Mir.Els estudiants de doctorat completen el conjunt de sectors oblidats i viuen en la incertesa de saber què passarà i com hauran d'actuar aquest curs. La Laura Esteve, membre de l'organització Doctorands en lluita, detalla que hi ha molts temes que encara no se saben com es resoldran.Des de les estades d'investigació, que no saben si les podran fer, al lloc des d'on treballar o teletreballar, passant per la no ampliació dels terminis de presentació de la tesi. "No sabem què passarà aquest curs, però tot apunta que no serà fàcil continuar les nostres investigacions", lamenta Esteve.A mode d'excepció, el doctorand de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Marc Alías es mostra satisfet amb la informació rebuda per part del seu centre. Alías comenta que el contracte de doctorat que tenen ell i els seus companys és prorrogable sempre que hi hagi una avaluació favorable per part del tutor i que, pel que ell sap, "a ningú del seu grup se l'ha deixat de renovar enguany".Aquest dijous és el torn del Ministre d'Universitats. Castells compareix en roda de premsa per informar sobre l'inici del nou curs universitari 2020-2021. Serà quan es concretarà si hi ha novetats a les quals els centres i les autonomies s'hauran d'adaptar. Mentrestant, a l'espera.

