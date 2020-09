L'OMS recomana un fàrmac barat i a l'abast de tothom per a pacients amb Covid-19 greus i crítics

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat una guia per a metges sobre l'ús de corticosteroides en pacients amb Covid-19, en què en recomana l'ús per a persones infectades pel coronavirus i que estan en estat greu o crític, si bé en rebutja l'utilització en aquells que no estiguin greus.Els corticosteroides sistèmics estan inclosos en la llista bàsica de medicaments essencials de l'OMS, fàcilment disponibles a tot el món i a baix cost. La guia s'ha elaborat en col·laboració amb la Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC), una organització sense ànim de lucre, que ha brindat suport metodològic per a desenvolupar i difondre guies per als tractaments amb medicaments contra la Covid-19.El treball va començar el 22 de juny quan l'assaig Recovery va publicar un informe preliminar sobre l'impacte dels corticosteroides. Per complementar els resultats, l'OMS es va associar amb els investigadors de set assajos sobre corticosteroides per realitzar una metanàlisi d'aquests assajos, per tal de proporcionar ràpidament evidències addicionals.Per tant, la guia s'ha basat en la combinació de dades de tots aquests assaigs aleatoris de corticosteroides sistèmics per Covid-19. L'OMS proporciona una orientació que funciona en tots els contextos per a tots els països i sistemes d'atenció de la salut.

