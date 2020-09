Salut i l'Ajuntament de Barcelona faran cribratges comunitaris al Raval i a Trinitat Vella

El Departament de Salut i l'Ajuntament de Barcelona faran cribratges comunitaris per detectar casos asimptomàtics de covid-19 al Raval i a Trinitat Vella. Als dos barris la quantitat de positius registrats és superior a la mitjana de Barcelona. La incidència per 100.000 habitants entre el 22 de juny i el 26 d'agost ha estat de 1.442 a la Trinitat Vella i 959 al Raval, mentre que a tot Barcelona ha estat de 622.La previsió és desplegar dos cribratges amb proves PCR en els pròxims deu dies als dos barris en les seccions censals que han tingut un nombre de casos més elevats. La decisió s'ha donat a conèixer després que la consellera de Salut, Alba Vergés, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'hagin reunit aquest matí.No seran els primers barris on es facin cribratges comunitaris. En una primera fase, es va prioritzar fer-ne als barris de Torre Baró i a part del barri del Besòs i d'El Maresme, on les incidències havien estat molt altes respecte al global de la ciutat. A Torre Baró, de les 835 proves fetes en població asimptomàtica, es van detectar un 2,75% de positius; al Besos i el Maresme, van ser 1.541 proves, amb un 2,2% de positivitat.L'Agència de Salut Pública de Barcelona ha reforçat el personal de rastreig per fer trucades i recollir la informació de contactes de cada persona malalta, a més de la informació epidemiològica bàsica. Al seu torn, Salut ha reforçat els equips d'atenció domiciliària hospitalària, tant de forma presencial com no presencial, i pel que fa a les estratègies diagnòstiques, s'ha "optimitzat" la disponibilitat de test PCR, s'ha activat el protocol d'abordatge de nous brots amb coordinació amb els serveis d'epidemiologia de l'ASPB i els centres d'atenció primària, per tal de fer l'estudi dels casos amb confirmació de PCR i gestionar l'estudi de contactes.En paral·lel, s'està treballant per a poder utilitzar espais municipals de la ciutat de forma temporal, com ara casals i centres cívics, per destinar-los a activitats i actuacions assistencials que la infraestructura permeti, com ara proves PCR, vacunacions i suport als centres escolars.

