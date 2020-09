SORTEIG El Cicle Gaudí comença el curs amb «Madre»

S'està carregant…

Fitxa tècnica



Direcció: Rodrigo Sorogoyen

Guió: Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña

Muntatge: Alberto del Campo

Estrena: novembre de 2019

Durada: 129 minuts

Gènere: thriller

Versió: francés i castellà (subtítols en català)

Intèrprets: Marta Nieto, Jules Porier i Àlex Brendemühl

On veure Madre en el marc del Cicle Gaudí?



Badalona: Teatre Principal (dimecres 23 de setembre, 20.30)

Bigues i Riells: Teatre Auditori Polivalent (divendres 18 de setembre, 20.30)

Calella: Sala Mozart (dijous 24 de setembre, 21.00)

Cardedeu: Cinema Esbarjo (dijous 17 de setembre, 21.00)

Cardona: Teatre Els Catòlics (divendres 25 de setembre, 21.30)

Castellar del Vallès: Auditori Municipal Miquel Pont (diumenge 27 de setembre, 18.45)

Centelles: Centre Parroquial (divendres 25 de setembre, 20.30)

Esparreguera: Patronat Parroquial (divendres 18 de setembre, 20.30)

Gelida: Sala d'actes del Centre Cultural (diumenge 20 de setembre, 20.00)

Granollers: Cinema Edison (dimarts 22 de setembre, 20.00)

Igualada: Ateneu Cinema (dijous 24 de setembre, 20.00)

Manlleu: Cinema Casal de Gràcia (diumenge 27 de setembre, 19.00)

Martorell: Casa de Cultura de la Vila (divendres 25 de setembre, 20.00)

Navarcles: Sala d'actes del Centre Cultural (divendres 25 de setembre, 21.00)

Òrrius: Sala Teatre (dissabte 26 de setembre, 18.30)

Rubí: Teatre Municipal la Sala (divendres 18 de setembre, 21.00)

Sallent: Espai Cultural Fàbrica Vella (dijous 24 de setembre, 20.30)

Sant Adrià de Besòs: Ateneu Adrianenc (divendres 18 de setembre, 20.30)

Sant Cugat del Vallès: Cinemes Sant Cugat (dimarts 22 de setembre, 19.30)

Sant Joan Despí: Teatre Mercè Rodoreda (dijous 17 de setembre, 20.00)

Sant Just Desvern: Sala del Cinquantenari de l'Ateneu (dimecres 16 de setembre, 20.00)

Sant Llorenç d'Hortons: La Sala (dissabte 26 de setembre, 22.30)

Santa Maria de Miralles: Local Social Antigues Escoles (dissabte 19 de setembre, 19.00)

Taradell: Centre Cultural Costa i Font (diumenge 27 de setembre, 19.00)

Tavertet: sala polivalent de l'Ajuntament (dijous 17 de setembre, 20.00)

Terrassa: plaça de la Immaculada (divendres 18 de setembre, 22.00)

Torelló: Cinema el Casal (dijous 17 de setembre, 21.00)

Vacarisses: Casal de Cultura (diumenge 20 de setembre, 19.00)

Vilanova del Vallès: Teatre Principal (dijous 24 de setembre, 20.30)

Vilanova i la Geltrú: Teatre Principal (dijous 24 de setembre, 20.30)



Cassà de la Selva: Sala Centre Recreatiu (diumenge 27 de setembre, 18.00)

La Bisbal d'Empordà: Teatre Mundial (dissabte 19 de setembre, 20.00)

Les Planes d'Hostoles: sala d'entitats del Casal Cívic la Cooperativa (divendres 18 de setembre, 19.00)

Llagostera: Teatre Casino Llagosterenc (diumenge 27 de setembre, 18.00)

Palamós: Cinema Arinco (dijous 17 de setembre, 20.30)

Ribes de Freser: Cinema Catalunya (dissabte 19 de setembre, 19.00)

Ripoll: Cinema Teatre Comtal (divendres 25 de setembre, 21.30)

Sant Feliu de Guíxols: Casino Guixolenc (divendres 18 de setembre, 21.00)

Santa Coloma de Farners: Auditori Municipal (dissabte 19 de setembre, 19.00)



Almacelles: Cinema Casal (dissabte 19 de setembre, 22.00)

Balaguer: sala d'actes de l'Ajuntament (divendres 25 de setembre, 21.30)

Bellcaire d'Urgell: sala d'actes de l'Ajuntament (divendres 25 de setembre, 21.00)

Cervera: Sala Francesc Buireu del Casal Cívic (dijous 17 de setembre, 20.30)

Guissona: sala de plens de l'Ajuntament (divendres 25 de setembre, 21.30)

La Guingueta d'Aneu: Sala lo Ventador (dissabte 26 de setembre, 19.00)

Linyola: Sala Pau Casals (diumenge 20 de setembre, 18.00)

Mollerussa: sala d'actes del Centre Cultural (divendres 18 de setembre, 22.00)

Sort: Cinema-teatre Els Til·lers (diumenge 20 de setembre, 18.30)



Alcover: Convent de les Arts (dissabte 26 de setembre, 19.00)

Bonastre: Sala la Societat (dissabte 19 de setembre, 19.00)

Flix: plaça del Mercat (divendres 18 de setembre, 22.30)

L'Hospitalet de l'Infant: Centre Cultural Infant Pere (dijous 17 de setembre, 19.00)

La Bisbal del Penedès: Centre Municipal de Cultura-Auditori Sala Salbà divendres 18 de setembre, 18.00)

Sant Carles de la Ràpita: Auditori Sixto Mir (dijous 17 de setembre, 21.00)

Tortosa: Teatre Auditori Felip Pedrell (dijous 17 de setembre, 20.00)

Vilallonga del Camp: Sala de cinema del Centre Recreatiu (dissabte 26 de setembre, 21.30)

El Cicle Gaudí va tornar aquest estiu després del confinament i ara enceta el curs amb força. Ho fa amb la projecció de Madre a una seixantena de localitats d'arreu del país , algunes de les quals acullen per primera vegada el circuit estable de cinema català. Madre és una pel·lícula dirigida per Rodrigo Sorogoyen i protagonitzada per Marta Nieto, Jules Porier i Àlex Brendemühl. Es va estrenar el novembre de 2019 i ara es podrà veure a una seixantena de sales de cinema, equipaments i espais públics, a preu reduït, en el marc del Cicle Gaudí. Les projeccions – consulta aquí tots els horaris - es faran entre el 17 i el 27 de setembre., en col·laboració amb l' Acadèmia del Cinema Català , sorteja cinc entrades dobles per a qualsevol de les projeccions de Madre –el guanyador podrà escollir la localitat-.L’Elena (Marta Nieto) rep una trucada de l’Iván, el seu fill de sis anys, que li diu que està perdut en una platja de França i que no troba al seu pare. Aquestes paraules desesperades del seu fill van ser l’últim que va saber d’ell…Deu anys més tard, l’Elena viu en la mateixa platja on va desaparèixer el seu fill, treballa com a encarregada en un restaurant i sembla que està començant a sortir d’aquest fosc túnel en què ha estat ancorada durant tant de temps.La seva vida dona un gir quan coneix per casualitat a Jean (Jules Porier), un adolescent francès que li recorda al seu fill.Entre ells sorgeix una forta connexió que acabarà sembrant el caos i la desconfiança al seu voltant.- Els guanyadors obtindran una de les cinc entrades dobles per a la projecció de Madre que es projecten en el marc del Cicle Gaudí - El termini per participar al sorteig es tancarà el dilluns 7 de setembre a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu sortejos@naciodigital.cat - Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.

