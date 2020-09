Iglesias corregeix el PSOE i promet permisos retribuïts per tenir cura de tots els menors en quarantena

Nova polèmica entre els dos socis de la coalició de la Moncloa. Si bé la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, va assegurar aquest dimarts que no hi haurà permisos retribuïts per als progenitors que hagin de tenir cura de les criatures en quarantena preventiva, el vicepresident social i líder de Podem, Pablo Iglesias, l'ha contradit aquest dimecres i ha promès que sí que n'hi haurà.Segons ha detallat en una entrevista a La Sexta, les famílies disposaran d'un permís retribuït per "incapacitat temporal". Iglesias ha afirmat que la possibilitat que no fos així "és inacceptable", i ha apuntat que el Ministeri de Treball està estudiant ja una "incapacitat temporal que tingui reconegut almenys el 75% de les cotitzacions socials".Fins i tot es podrà aplicar, ha apuntat, en el cas que els nens tinguin febre sense haver estat diagnosticats. "És una qüestió de salut pública, no els podem dir als pares que no siguin responsables", ha sentenciat. Segons Iglesias, la mesura es posarà en marxa "de manera imminent".L'anunci d'Iglesias topa frontalment amb les declaracions de Montero just després del consell de ministres del dimarts. En la compareixença davant la premsa, la ministra portaveu va recordar que existeix una baixa per incapacitat temporal per als pares que han de tenir cura dels menors que hagin donat positiu per coronavirus. En canvi, però, en cas que l'infant hagi de fer quarantena preventiva, va dir que aleshores els progenitors es poden acollir el programa Me Cuida, que permet reduir jornada laboral, però amb la conseqüent reducció de sou que implica.Els col·lectius de famílies preocupades per l'inici del curs electoral porten setmanes reclamant que calen uns permisos retribuïts per garantir la conciliació, un ajut que no va existir en l'anterior confinament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor