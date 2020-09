La Moncloa certifica que Ciutadans serà el soci preferent dels pressupostos

👉 @pablocasado_ sobre la negociación para renovación de instituciones: “El vicepresidente del Gobierno está en una petición de cambio constitucional, un referéndum sobre la monarquía, el derecho de autodeterminación y además su partido está imputado por financiación irregular”. pic.twitter.com/pOhuZKpELu — Partido Popular (@populares) September 2, 2020

"Decebuts" amb Pablo Casado i satisfets amb "la voluntat" d'Inés Arrimadas. Amb aquest balanç de les dues primeres trobades amb els representants de l'oposició, la Moncloa acota l'aritmètica per negociar els pressupostos. Certifica el que el president espanyol, Pedro Sánchez, porta setmanes esbossant: el pla és que Ciutadans sigui el soci prioritari i, agradi més o agradi menys a Podem, el govern s'assegurarà l'estabilitat amb una majoria substancialment diferent a la de la investidura. Descartat el PP del tauler de joc, aquesta és la suma que més tranquil·litza els grans poders econòmics, que recelen de Podem i que associen partits com ERC a la inestabilitat.Ni pressupostos ni renovació d'òrgans com la cúpula judicial, el Defensor del Poble o la corporació de RTVE. El govern espanyol ha constatat que no pot comptar amb el líder dels populars i que la crida a la unitat que el president espanyol va fer dilluns és estèril. Per molt que en el terreny verbal aboni un gir cap a la moderació amb la renovació dels càrrecs de la direcció, Casado té molt clara la fragilitat de la coalició de govern i la seva estratègia passa per dificultar la continuïtat de l'aliança. Per això burxa en la figura de Pablo Iglesias i en la mala gestió que, sota el seu criteri, s'ha fet de la pandèmia. Del "triomfalisme", ha dit, Sánchez ha passat a la "indolència".L'actitud de Casado ha contrastat amb la crida d'Arrimadas a pactar "una treva" política i pactar uns pressupostos que siguin "sensats i moderats", una predisposició i uns "punts de trobada" en la diagnosi de la situació que la Moncloa ha encaixat amb els braços oberts. Encara que consideri que el govern espanyol ha fet una pèssima gestió de la pandèmia, el partit taronja ha fet una crida a "acordar entre diferents".Hàbil a l'hora de situar-se en l'aritmètica de Sánchez, la líder de Cs ha defensat que la seva intervenció en la negociació és la millor garantia perquè no s'impulsi la reforma fiscal o la pujada d'impostos que promou Iglesias o que els fons europeus acabin "repartint-se en un despatx entre Rufián, Otegi i Iglesias". "La meva intenció és ser útil", ha dit. L'estratègia del partit taronja és clara: esberlar la majoria de la investidura, arraconar Podem gràcies a la receptivitat que troba en Sánchez i desplaçar l'independentisme de l'equació del govern.També Casado ha centrat la negativa del PP a arribar a grans acords en la presència del líder de Podem a la Moncloa. Ha emplaçat Sánchez a decidir què fa amb el seu vicepresident, a qui considera un "comunista, admirador del chavisme", que defensa la república i que carrega contra la monarquia, que és partidari del dret a l'autodeterminació i que, a més, lidera un partit imputat per presumpte finançament il·legal. Tot això, ha dit Casado, el fa "un vicepresident no homologable" amb els que hi ha a Europa.De poc ha servit que Casado s'hagi avingut a acordar els fons europeus a través de la creació d'una agència externa al govern per garantir un repartiment lliure de partidismes o que s'hagi mostrat predisposat a acordar un pacte d'Estat per la sanitat. Per al govern espanyol, són qüestions "secundàries". Les afirmacions i el no als pressupostos i a la renovació d'òrgans ha enervat l'executiu, que l'acusa d'haver abandonat la seva responsabilitat com a cap de l'oposició, d'utilitzar la pandèmia per desgastar, de no reconèixer la legitimitat del govern i no complir amb la Constitució negant-se a renovar els òrgans que se'n deriven.La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha acusat el PP d'estar instal·lat en el "frontisme". Sobre la renovació dels òrgans com el TC o el CGPJ, Arrimadas ha proposat que socialistes i populars es posin d'acord en canviar la llei orgànica del poder judicial, tràmit pel qual, ha recordat, no necessitarien el vot de Podem. "Amb aquest nou sistema més despolititzat es podrien renovar", ha sentenciat. Ciutadans ha reclamat altres qüestions a la Moncloa, com que es coordini l'inici del curs escolar a les 17 autonomies, una solució per a la conciliació dels progenitors i la pròrroga dels ERTO.En tot cas, la de Casado no era una resposta inesperada per a la Moncloa, que ja fa dies que es prepara per aplanar el terreny dels comptes de la mà d'Arrimadas i que treballa perquè Podem es resigni a acceptar una aliança que l'incomoda. La relació entre el PSOE i Podem continua sent tortuosa. Mentre Sánchez explorava escletxes d'entesa amb la dreta, Iglesias anunciava a La Sexta que, en contra del que va dir dimarts la ministra portaveu María Jesús Montero, sí que hi haurà permisos de conciliació retribuïts d'almenys el 75% del salari per als progenitors que hagin de tenir cura dels seus fills en quarantena preventiva.La qüestió, candent entre els col·lectius de famílies a les portes de l'inici del curs escolar, obre un nou esvoranc en la coalició al mateix temps que Sánchez busca convèncer Iglesias que el peatge de l'estabilitat serà pactar els pressupostos amb Ciutadans. La preferència de Podem seria que l'entesa es teixís amb la majoria de la investidura, que inclou ERC, per garantir el segell progressista de les mesures i que no s'imposaran retallades. Però els socialistes abonen la idea que els republicans estan ja centrats en la cursa electoral amb JxCat i que, per tant, no s'hi pot comptar. La solució, han insistit, passa per "modular" el projecte de pressupostos colze a colze amb Arrimadas.El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, travessarà la porta de la Moncloa aquest dijous amb el propòsit de traslladar a Sánchez el missatge que tant Oriol Junqueras com Pere Aragonès han apuntalat en els últims dies: o s'estableix un "clima de confiança" amb la represa de la taula de diàleg i la via política en detriment de la judicial o difícilment ERC podrà entrar a negociar els comptes. Amb tot, davant del veto creuat mutu que han aixecat ERC i Ciutadans, Sánchez ja fa temps que ha triat.Des de la quarta pròrroga de l'estat d'alarma el gir col·laboracionista d'Arrimadas ha desterrat el rol clau que tenien els republicans, ha esberlat la majoria de la investidura i ha donat ales a l'objectiu que Sánchez no va poder acomplir l'any 2016: governar mirant a dreta i esquerra, encara que sigui per gestionar el que ell mateix ha definit com el "drama" del segle.

