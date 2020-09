Les tres millors universitats de l'Estat són catalanes, segons el rànquing Times Higher Education

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) és la millor universitat d'Espanya segons el rànquing Times Higher Education . Ocupa la posició 152. Per darrere hi són la Universitat Autònoma de Barcelona, en el lloc 182, i la Universitat de Barcelona, en el 198.La resta de centres de l'Estat ja ocupen posicions a partir de la 250, quan apareix la Universitat de Navarra. El primer lloc del rànquing l'ocupa Oxford, a Gran Bretanya, seguida d'Standford i Harvard, als Estats Units.La Universitat de Girona, la de Lleida, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya, la Politècnica, la Rovira i Virgili se situen entre el lloc 600 i 800 d'un rànquing per al qual s'han estudiat més de 1.500 centres de 93 països.

