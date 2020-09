L'ANC de Berga planteja la suspensió de l'acte de la Diada «per responsabilitat amb la salut pública»

L'ANC de Berga ha proposat la suspensió de l'acte de l'11 de setembre a la ciutat "per responsabilitat amb la salut pública".En la darrera reunió, la comissió encarregada d'organitzar l'acte de l'11 de setembre al Berguedà ha debatut "la conveniència de fer-lo o no a causa de la situació actual de la pandèmia de la Covid-19". Un cop donades les opinions s'ha votat de no fer l'acte "per responsabilitat amb la salut pública". La trobada va produir-se ahir dimarts si bé no s'ha donat a conèixer aquesta decisió fins aquest matí. Donada la importància de la decisió, entre avui i demà, es consultarà a totes les territorials de la comarca perquè ratifiquin la votació.La concentració de la Diada 2020 a Berga havia de tenir lloc a la plaça Tarascon i al carrer de la Sardana, de 5 a 7 de la tarda. Es tractava d'una manifestació estàtica amb tothom assegut en una cadira assignada en entrar. L'aforament es limitava a 1.400 persones.L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha limitat a 48.000 persones la mobilització física de la Diada arreu del país, que comptarà amb 107 concentracions en 82 municipis. Per assistir als actes presencials caldrà inscriure-s'hi per tal de garantir que només hi hagi una persona cada quatre metres quadrats. Hi haurà delimitació perimetral amb cinta i es repartirà gel hidroalcohòlic als assistents. No es recomana als col·lectius vulnerables que participin físicament a la Diada, que també es reproduirà als balcons. En aquest mapa pots consultar tots els punts de concentració. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha reiterat en diverses ocasions les últimes setmanes que les concentracions de la Diada seran segures. A les mobilitzacions presencials de l'11-S, tal com indiquen les autoritats, caldrà complir amb totes les normatives sanitàries vigents per evitar contagis. En aquest sentit, la mascareta serà obligatòria, així com també la higiene de mans -amb gel hidroalcohòlic- i els dos metres de distància entre persones.Amb tot, davant de les inquietuds i la preocupació per la seguretat sanitària que genera la pandèmia, a Berga s'ha considerat que el millor era suspendre la mobilització.

