L'oferta de pisos turístics de Barcelona cau un 62%, segons la patronal

La patronal d'apartaments turístics de Barcelona Apartur assegura que l'oferta de pisos turístics a la ciutat ha caigut un 62% durant l'estiu, després que 5.900 habitatges hagin deixat d'operar a causa de la manca de turistes provocada per l'epidèmia. Així ho assegura l'estudi fet públic per l'associació aquest dimecres, que apunta que aquests pisos s'han incorporat al mercat de lloguer residencial.Des del mes de maig, la quantitat d'apartaments de la ciutat que han sortit del circuit turístic ha crescut un 21,4%, passant del 40,6%, uns 3.900, fins al 62% actual. “El mercat necessitarà gairebé un any per reactivar-se i recuperar la normalitat”, ha assegurat el president d'Apartur, Enrique Alcántara.Apartur no aclareix, però, quina quantitat d'immobles s'han incorporat al mercat de lloguer de manera convencional i quins ho han fet oferint lloguers de curta estada , amb contractes inferiors a l'any de durada. Una tendència que ha despertat crítiques de col·lectius com el Sindicat de Llogaters.Segons la patronal el principal repte és mantenir els 5.000 llocs de treball directes i els milers d'indirectes que va generar el sector el 2019. Un estudi encarregat recentment a RBD Consulting Group per la patronal dels pisos turístics a Barcelona xifrava en 3.000 euros al mes l’impacte fiscal de cada pis turístic a la ciutat, en total 347 milions d'euros.

