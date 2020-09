El Suprem tomba de manera definitiva el projecte de macroprostíbul a Mataró

El Tribunal Suprem no admet el darrer recurs del promotor d'un macroprostíbul a Mataró i tomba definitivament la possibilitat que el bordell s'instal·li a Mataró. La resolució és ferma i, per tant, posa fi a un culebrot que s'ha allargat tota una dècada.L'empresari en litigi pretenia "rehabilitar" una antiga llicència d'obres de l'any 2007 a partir d'una llicència ambiental de l'any 2010. La primera, però, estava caducada i, a més, només servia per fer-hi una nau industrial i no pas un bordell. Després d'un llarg litigi amb l'Ajuntament, un jutjat de Barcelona va donar la raó al consistori a finals de 2018. L'any passat ho va ratificar el TSJC i ara és el Suprem qui posa punt final al serial.Segons el promotor, la llicència ambiental obtinguda el 2010 li atorgava, de facto, la llicència d'obres per poder construir l'edifici. A més, es dona la circumstància que el mateix empresari tenia ja una llicència d'obres per al mateix solar de 2007. Aquella llicència, però, tenia dos problemes: estava caducada i no servia per construir un bordell i sí un edifici industrial.Des de l'Ajuntament sempre s'han aferrat a aquesta inconnexió entre les dues llicències. La primera victòria del consistori va arribar a finals de 2018, quan el jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona va donar per bona l'argumentació legal de l'Ajuntament.

