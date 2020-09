El PP no veu marge per acordar els pressupostos ni renovar la cúpula judicial amb Podem a la Moncloa

El líder del PP, Pablo Casado, ha comunicat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la reunió que han mantingut durant quasi dues hores que no hi ha marge per acordar els pressupostos mentre Podem continuï estant a la Moncloa. Per aquest mateix motiu, els populars donen també per impossible tancar cap pacte sobre la renovació d'institucions com la cúpula judicial. "El PP no pot acceptar un atac a la monarquia, a la independència de la Fiscalia, un atac a la justícia i el blanquejament de Bildu i ERC. No puc ser part d'això", ha argumentat tot emplaçant a Sánchez a decidir "què fa" amb el seu vicepresident.La Moncloa ha estat dura en el balanç de la trobada. La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha titllat de "decebedora" l'actitud de Casado, a qui ha acusat de posar-se "de perfil" i de continuar utilitzant la pandèmia per desgastar l'executiu. "Tot plegat utilitzant l'excusa de la legitimitat del propi govern", ha lamentat la ministra, que ha subratllat que el líder del PP "no compleix la Constitució" quan es nega a renovar els òrgans tal i com estableix la Carta Magna. "Està instal·lar en el frontisme i en la confrontació", ha lamentat.Casado ha desgranat els motius pels quals veu pràcticament impossible col·laborar en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, que considera que estan desvinculats dels fons europeus de reconstrucció. D'entrada, ha assegurat que el govern espanyol "no ha fet els deures" perquè en aquests moments no està ficat el sostre de despesa, l'objectiu de dèficit i el pla d'inversions. Molt hauran de córrer, ha puntualitzat, per complir amb els terminis legals i arribar al 31 de desembre amb la feina feta. També ha assegurat que no coneix res dels comptes i que, en tot cas, Sánchez ja ha deixat clar que té alternativa per aprovar-los de la mà de Ciutadans i de Podem.Sobre el partit de Pablo Iglesias, Casado ha argumentat que el PP no es pot seure a negociar amb una formació imputada per "finançament il·legal" i que, a més, aposta per apujar els impostos. Pel que fa a les renovacions dels organismes constitucionals pendents de renovació, com ara la cúpula del poder judicial, el líder dels populars ha insistit que no es pot fer de la mà d'un partit que, com Podem, demana un "canvi de règim constitucional", que el rei abdiqui, que es faci un referèndum sobre la monarquia i que avala el dret a l'autodeterminació. Segons Casado, Sánchez ha de decidir si continua o no el govern de coalició amb Iglesias amb aquest historial del darrer mes del seu soci.Segons ha explicat Casado, sí que s'han produït aproximacions en tres qüestions. D'entrada, assegura que Sánchez ha vist amb bons ulls la seva proposta de crear una agència nacional externa al govern per a la recuperació econòmica. Es tractaria d'un ens per evitar "la discrecionalitat i el sectarisme" i presidit per una persona sense adscripció partidista que podria ser un exgovernador del Banc d'Espanya o un excomissari europeu. El líder del PP ha insistit que els fons europeus no estan vinculats als pressupostos i que s'han de repartir amb criteris objectius.Les altres dues qüestions sobre les quals han aproximat posicions són el reforçament del marc legal per apuntalar les mesures preses per combatre el coronavirus i avançar cap a un pacte d'Estat per la sanitat. Casado ha afirmat que, per part seva, accepta explorar acords sobre cohesió social, digitalització i represa de les converses del Pacte de Toledo.Casado ha resumit que ha acudit a la Moncloa amb "mà estesa" en matèria sanitària, legal i educativa però que per estendre aquesta mà cal veure qui hi ha en l'altra. Ha subratllat que Sánchez governa amb "un partit radical", que és Podem, i que això ho dificulta tot. "Jo no sóc el del no és no, sóc el de l'així no", ha defensat Casado, que també ha assenyalat la "irresponsabilitat" del govern espanyol per culpar els ciutadans de la segona onada del coronavirus. "És el govern qui ha fet propaganda triomfalista i ha pecat d'indolència", ha etzibat.

