La Generalitat proposa allargar els ERTO

La Generalitat de Catalunya ha proposat que els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) s'allarguin mentre es mantinguin les mesures per evitar l'expansió de la Covid-19. Aquest dimecres, el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha demanat al govern espanyol que tingui "mirada llarga" i que aprovi pròrrogues de cara a l'any vinent."Les empreses tenen l'espasa de Dàmocles al 30 de setembre, i això és un error; la seva planificació no és a curt termini, sinó a mitjà i llarg termini", ha dit Ginesta. Per altra banda, el secretari de Treball ha defensat que la prestació d'atur que reben els treballadors en ERTO no es redueixi a partir del sisè mes (els empleats passaran a cobrar el 50% i no el 70%).Per Ginesta, la prioritat de la Generalitat continua sent "mantenir llocs de treball" i "evitar que les empreses tanquin". "Creiem que la solució a això és allargar els ERTO per evitar que aquests s'acabin convertint en expedients de regulació d'ocupació definitius", ha subratllat. En aquest sentit, Ginesta veu contradictori que les patronals demanin que s'aixequi la prohibició sobre el fet que hi hagi acomiadaments a causa de la pandèmia.La Generalitat xifra en gairebé 300.000 el nombre de llocs de treball que s'han vist afectats per la crisi de la Covid-19. D'aquests, 170.242 corresponen a persones que encara es troben en un ERTO. Segons l'últim balanç de Treball, aquesta xifra és un 24,5% inferior a la registrada a finals de juliol. La resta –gairebé 130.000 persones- equival a la quantitat de persones que s'han donat de baixa a les llistes de la Seguretat Social des del febrer, un mes abans que es decretés l'estat d'alarma.Tot i que la xifra disminueix progressivament, Ginesta alerta que la situació pot empitjorar de cara al mes de setembre. "Podem esperar que les persones que durant la campanya d'estiu van sortir d'un ERTO puguin tornar-hi a entrar", apunta.Agost acostuma a ser un mes on l'ocupació torna a caure després dels repunts de juny i juliol. Tot i que aquest any no ha sigut una excepció , Ginesta ha qualificat el mes com a "atípic". "La finalització precipitada de la temporada d'estiu i les decisions d'altres governs estrangers de desaconsellar les visites a Catalunya han tingut conseqüències en el mercat laboral català", ha expressat el secretari general de Treball. De fet, Ginesta ha destacat que, per primera vegada des de 2013, l'afiliació a la Seguretat Social a Catalunya durant un mes d'agost ha caigut.Finalment, Ginesta ha entrat a valorar el pla "me cuida", una iniciativa impulsada pel govern espanyol que permet a les empreses tenir horaris més flexibles de cara a una possible baixa o permís retribuït per aquells pares que s'hagin de fer càrrec d'un fill contagiat per coronavirus. El pla, però, no contempla que la remuneració dels pares sigui del 100% en cas que hagin de fer una reducció de jornada.Per Ginesta, el pla ha estat "un fiasco", ja que "accentua les desigualtats de gènere" i implica reduccions de sou a canvi d'una major flexibilitat horària

