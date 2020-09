La família Franco haurà de tornar a l'Estat el Pazo de Meirás

El jutjat de primera instància número 1 de La Corunya ha estimat íntegrament la demanda per a la devolució del Pazo de Meirás interposada per l'Estat, al qual declara propietari de l'immoble, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Galícia. També condemna a la família Franco a la seva devolució sense ser indemnitzada per les despeses en què afirma haver incorregut pel manteniment de la propietat.En el procediment, la Xunta de Galícia, els ajuntaments de Sada i la Corunya i la Diputació de la Corunya van defensar també la postura de l'Advocacia de l'Estat, mentre que com a demandats constaven sis familiars de Francisco Franco i una societat limitada.La magistrada Marta Canales declara en la sentència la nul·litat de la donació efectuada l'any 1938 de "la finca anomenada Torres o Pazo de Meirás a l'autoproclamat cap de l'Estat, Francisco Franco Bahamonde, per no satisfer el requisit essencial de forma".En relació a aquest fonament, aclareix la jutge que, el mateix any en què s'efectua la donació, es constitueix una Junta Pro Pazo "del Caudillo" per comprar i regalar el Pazo de Meirás "al Generalíssim dels Exèrcits i Cap de l'Estat Nacional". "El seu nom era Francisco Franco Bahamonde, però no se li regala a ell per si mateix, sinó al cap de l'Estat", afegeix tot donant suport als arguments dels demandants i rebutjant els de la part demandada.

