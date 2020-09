CCOO denuncia que la seguretat «no està garantida» en la tornada a l'escola

Federació d’Educació, Manel Pulido, el Departament treballa amb un full de ruta establert mesos enrere que no s'adequa a la situació sanitària actual. "Les decisions preses són profundament equivocades", ha defensat.



El sindicat ha convocat per al 9 de setembre una assemblea de treballadors del sector educatiu a la plaça del Rei de Barcelona per exigir al Govern una "negociació" amb els representants dels treballadors per les mesures a prendre de cara al nou curs escolar.

El sindicat CCOO assegura que la seguretat d'alumnat i treballadors no està garantida en la tornada a l'escola, abans que el curs es reprengui el 14 de setembre. CCOO ha denunciat manca de "diàleg" per part del Departament d'Educació, a qui exigeixen que negociï les mesures a impulsar en l'inici de curs amb els centres i la comunitat educativa.CCOO també reclama més recursos per poder disposar de més metres i rebaixar així les ràtios a les aules fins als 15 o 20 alumnes per grup. També per contractar més personal de neteja i garantir així que la desinfecció dels centres és òptima. "Si no prenem mesures, podem perdre un altre curs", ha assegurat el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco.Per Pachecho, el paper del Govern a l'hora de dissenyar la tornada a l'escola és "decebedor" i el del Departament d'Educació "totalment reprovable". El secretari general del sindicat ha reclamat a la Generalitat que garanteixi la seguretat de tots els treballadors, impulsant noves polítiques de mobilitat i transport públic i garantint la distància física als llocs de treball, a més de l'entrega d'equips de protecció. Unes mesures que, assegura, a les escoles no estan garantides, cosa que provoca "neguit" als treballadors i les famílies.El sindicat denuncia que Educació ha transmès instruccions per a l'inici de curs de manera "unilateral" i sense tenir en compte l'avaluació de riscos laborals. "Fan responsables de la tornada els centres, sense cap negociació amb els representants dels treballadors", ha assegurat, ha lamentat la responsable d’Acció Sindical de Sectors Privats, Celeste Attias.Pel secretari general de la

