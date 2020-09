Mor el conegut DJ Erick Morillo als 49 anys

El productor musical i DJ de renom internacional Erick Morillo ha estat trobat mort als 49 anys a casa seva, a Miami Beach (els EUA). Segons informa la policia, "les circumstàncies sobre la seva mort no són clares" i han obert una investigació per tal d'aclarir el cas.El DJ es va fer famós el 1993 amb I Like to Move It, una cançó amb influències de latin house interpretada pel raper Mark Quashie. Morillo va publicar un total de 12 produccions entre 2018 i 2020. La més recent va ser Afrotech, una col·laboració amb l'artista estatunidenc Antranig.En els pròxims mesos estava previst que el DJ actués a les edicions de 2021 de Coachella i del festival Open Air d'Amsterdam.La notícia arriba un mes després que l'artista fos arrestat per càrrecs d'agressió sexual.

