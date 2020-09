MAPA Consulta aquí tots els punts de concentració físics de la Diada

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha decidit limitar a 48.000 persones arreu del país la mobilització física de la Diada, que comptarà amb 107 concentracions en 82 municipis. Per assistir als actes presencials caldrà inscriure-s'hi per tal de garantir que només hi hagi una persona cada quatre metres quadrats. Hi haurà delimitació perimetral amb cinta i es repartirà gel hidroalcohòlic als assistents. No es recomana als col·lectius vulnerables que participin físicament a la Diada, que també es reproduirà als balcons. En aquest mapa pots consultar tots els punts de concentració.La concentració més gran, segons els organitzadors, està prevista a Badalona, amb 1.700 persones permeses. Al Maresme, per exemple, s'hi farà una cadena humana -amb la corresponent distància i sense mantenir contacte- a la N-II. Les mobilitzacions més petites es registraran a la Vall d'Aran, mentre que l'acte central es farà a Barcelona. La capital catalana tindrà una desena de concentracions amb 10.000 places d'aforament.A les mobilitzacions presencials, tal com indiquen les autoritats, caldrà complir amb totes les normatives sanitàries vigents per evitar contagis. En aquest sentit, la mascareta serà obligatòria, així com també la higiene de mans -amb gel hidroalcohòlic- i els dos metres de distància entre persones. Es tancaran els accessos al transport públic més propers des de dues hores abans fins a dues hores després per evitar aglomeracions, i es delimitaran al màxim les zones en les quals es concentrin els manifestants. Una de les mesures de seguretat es basa en què no es podrà compartir cap pancarta.La principal novetat és que, enguany, la mobilització també és virtual. Es fa a través d'una plataforma, Xarxa Independència, a la qual s'hi ha d'accedir amb un QR. Aquest codi permet establir vincles amb cinc persones, amb una assemblea de base i amb un bloc social. Com funciona a partir d'aquí? Per connectar amb una persona cal disposar del seu codi QR -n'hi ha prou amb una fotografia- i que aquesta accepti.Pel que fa al vincle amb l'assemblea de base, només s'haurà de seleccionar quina i serà automàtic. En relació al vincle social, quan s'escull el bloc corresponent -es podrà triar entre uns quants, encara no especificats-, cadascú estarà fent una aportació econòmica que sortirà del cost del seu QR. És a dir, cada codi significarà una donació per un dels cinc blocs socials. Tots els vincles s'il·lustraran sobre un mateix mapa virtual que dibuixarà una gran xarxa de col·laboració ciutadana. La idea és obtenir recursos per pal·liar els efectes de la crisi econòmica derivada del coronavirus.

