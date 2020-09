El Col·legi d'Advocats de Barcelona reclama una llei de desnonaments exprés per les ocupacions

L'Il·lustre de Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) ha reclamat a l'administració una reforma legal per "agilitzar" els processos de desnonament de persones que hagin ocupat de manera il·legal un habitatge. La proposta, presentada aquest dimecres en roda de premsa, planteja que si la policia no pot enxampar in fraganti els ocupants, no calgui esperar una sentència judicial ferma sinó que n'hi hagi prou amb demostrar que les persones que han entrat a l'immoble no en són els titulars. Tot plegat, a partir d'una modificació de la Llei d'Enjudiciament Criminal.Segons l'ICAB, la proposta ha estat impulsada per la degana del Col·legi d'Advocats de Mataró, Maria Pastor, i per la tinent d'alcaldia de la capital del Maresme, Núria Moreno. Els representants del col·legi asseguren que fa temps que valoren impulsar una proposta d'aquestes característiques i que són diversos els partits que han trucat a la seva porta per demanar que la presentessin. Entre altres, asseguren, que l'exconseller de Justícia, Carles Mundó, i l'exconsellera de Governació, Meritxell Borràs, van instar l'ICAB a fer el pas.La proposta no distingeix entre el perfil dels ocupants però el col·legi assegura que té en compte la normativa que impedeix desallotjar immediatament famílies amb menors i no tenen alternativa habitacional.Pastor ha assegurat que el fenomen de l'ocupació s'està "estenent com una taca d'oli", tot i que en la roda de premsa no s'han ofert dades sobre els casos a Catalunya ni la seva tipologia. "L'advocacia catalana no pot quedar callada davant d'aquesta vulneració del dret a la propietat privada i l'habitatge".Per Pastor els advocats han d'assumir el seu rol de "garants de la pau social" i ha demanat a les administracions una capacitat de resposta "ràpida i contundent". "És una reclamació que prové de la voluntat social", ha defensat Jorge Navarro, vocal de la comissió de Normativa de l'ICAB que ha redactat la proposta.Els representants de l'advocacia que han participat en la roda de premsa han posat els focus sobre les "màfies" que ocupen immobles. Un fenomen que ja va investigar i que continua vigent arreu de Catalunya. Famílies sense alternativa habitacional recorren a aquests grups organitzats davant la manca de resposta de les administracions.Precisament, els representants de l'ICAB han esquivat avui les preguntes sobre el dret d'accés a l'habitatge o la mobilització d'immobles buits, als quals la proposta de reforma legal no fa referència.La tinent d'alcaldia de Mataró i impulsora de la proposta, Núria Moreno (PSC), ha assegurat que l'activitat de les "màfies" ha evolucionat des del 2012 i que aquesta suposa "un gran problema de convivència i seguretat". No tenim una llei que resolgui les ocupacions. Tenim un marc legal que facilita el fenomen de la picaresca", ha justificat Moreno. Per la tinent d'alcaldia, el perfil de persones que ocupen immobles s'ha diversificat. "Hi ha joves que poden buscar aquesta forma per emancipar-se, famílies migrades i famílies d’altres ciutats del país", ha apuntat.La presentació de la proposta de l'ICAB -impulsada en part pel PSC- arriba pocs dies després que el primer secretari dels socialistes, Miquel Iceta, valorés positivament el dictamen de la Fiscalia Provincial de València per permetre el desallotjament "immediat" d'immobles ocupats. "Seria important estendre aquesta mesura a tot Espanya", va dir Iceta.

