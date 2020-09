El govern espanyol reitera que no retornarà els diners cobrats pel Castor als consumidors

No hi haurà retorn dels diners cobrats pel projecte Castor en les factures del gas entre els anys 2014 i 2018. El govern espanyol ha reiterat, responent una pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet, que no ha adoptat cap mesura per fer efectiu aquest retorn, tot i les sentències del Tribunal Constitucional i el Suprem que, després d'anul·lar el mecanisme de pagament del deute generat pel fallit magatzem de gas submarí, reclamaven el rescabalament.Els bancs creditors, Enagás i l'exconcessionària Escal UGS van haver de retornar 368 milions cobrats i el govern espanyol considera que, amb este reintegrament al mecanisme de liquidacions "es pot considerar que la devolució d'aquestes quantitats als consumidors ja ha estat executada".El senador de Compromís ha recordat com "sense rubor i avalat per un informe de la CNMC va acordar l'obligació de restituir estes quantitats al sistema gasista", fet que "altera la situació dels mercats i perjudica els drets i interessos dels consumidors de manera clara". La coalició ha censurat la falta de transparència i els criteris "estranys" de no retornar uns diners cobrats il·legalment, dins dels peatges i cànons del gas, "quan la seva procedència és tan clara i existeixen factures pel mig que faciliten la devolució o compensació d'estos diners i ha qüestionat que es prenguin decisions en matèries com aquestes on es beneficia a Enagás".Segons recorda la coalició, l'empresa gestora del sistema gasista i que té entre els seus assessors-consellers a exministres com José Montilla i José Blanco, quan l'administració de la qual formaven part va tenir un alt grau de responsabilitat en el nefast desenllaç del controvertit projecte energètic. "En el PP tampoc escapen de les portes giratòries i allí tenen a Ana Palacio, Antonio Hernández Mancha, Marcelino Oreja Arburúa i Isabel Tocino. Això és com si un tribunal declarés que hem estafat a Hisenda i decidíssim que en comptes de retornar els diners els posarem en un altre lloc que té com a consellers a gent del nostre partit. El mateix. Inexplicable”, retreu Mulet, que ha censurat el tracte de favor cap a l'empresa del grup ACS promotora del projecte i la dilatació en el temps del desmantellament de les "perilloses instal·lacions" del magatzem de gas submarí.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor