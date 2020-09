Junqueras avisa Puigdemont que una confrontació amb l'Estat avui porta a «perdre»

El líder d'ERC i exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, qualifica de molt etèria la proposta de l'expresident Carles Puigdemont d'iniciar una confrontació intel·ligent amb l'Estat i ha adverteix: "Si iniciem una confrontació amb l'Estat en les condicions actuals anirem a perdre, i nosaltres el que volem és guanyar"."Si volem resultats diferents haurem de preparar-nos millor", ha afegit en una entrevista d'Europa Press, i ha concretat que el més intel·ligent és internacionalitzar més l'objectiu, seure en totes les taules per dialogar, guanyar eleccions i treballar incansablement. Junqueras respecta la proposta de Puigdemont i està disposat a debatre-la, però veu imprescindible concretar el que es planteja: "Quina és la proposta? Com es farà?".El dirigent republicà ha defensat aprofitar l'actual taula del govern espanyol amb la Generalitat per apostar pel diàleg i per constatar davant el món que existeix un conflicte: "Els nostres conciutadans i conciutadanes reclamaven diàleg i 'sit and talk', oi?". Però reclama anar més enllà: "Han de passar coses i el PSOE s'ha de moure perquè la paciència no és infinita".A més, adverteix que no donarà suport als pressupostos generals de l'Estat si el Govern del PSOE i de Podem -concreta- "se sent còmode fent només propostes la dreta". "Si és així, segur que no trobarà ERC. Els vots d'ERC mai seran gratis", encara que diu que caldrà valorar tots els escenaris.Junqueras ha reiterat que el president Quim Torra és qui ha de convocar eleccions, però que haurien d'acordar-ho els socis del Govern, ja que, amb la situació judicial i política, "pot ser que no depengui de la voluntat única del Govern convocar o no"."Per això és tan important seure i consensuar els escenaris que vindran, tenint en compte la pandèmia i la decisió del Suprem" sobre la possible inhabilitació de Torra. "En tot cas, vist amb perspectiva, sembla evident que no va ser la millor decisió anunciar unes eleccions al gener", considera. Argumenta que el fet que Torra no les hagi convocat encara després d'anunciar-ho afebleix les institucions, l'independentisme i Catalunya.Junqueras veu com a candidat al vicepresident Pere Aragonès, encara que recorda que ho decidiran unes primàries, i està "convençut que l'independentisme tornarà a treure un gran resultat". Considera positiu que no hi hagi candidatures independentistes unitàries, perquè "està demostrat que una única candidatura independentista sumaria menys que candidatures diverses".Sí que ha defensat compartir estratègies, i també aconseguir votants als quals no s'ha arribat, objectiu que pot aconseguir ERC, "l'únic que encara és permeable a guanyar simpaties per persones que encara no són independentistes".Creu que tot el projecte s'afeblirà "si algú tracta de guanyar una carrera electoral atacant altres independentistes"; i no ha volgut valorar la tensió PDeCAT-JxCat, però desitja que el centredreta es reorganitzi el més aviat possible, perquè no sobra cap vot.Junqueras desitja també sumar al màxim en el proper executiu després de les eleccions: "Ens agradaria un Govern ampli. Comptar amb tots en la mesura del possible. JxCat, comuns i CUP. Però la realitat és que caldrà veure com queda l'espai després", i ha repetit que mai serà amb el PSC, mentre que veu contradiccions en els comuns.Pel que fa a la seva situació judicial i la de la resta de condemnats per l'1-O, considera que no està havent-hi justícia, sinó venjança: "Ens volen tancats i callats perquè ens tenen por". I ha reiterat que la justícia arribarà quan el cas arribi a Europa.També ha criticat el TS davant la possible inhabilitació de Torra, decisió que consideraria un escàndol democràtic: "Del Suprem es pot esperar de tot menys justícia, fins i tot que inhabilitin un president de la Generalitat per una pancarta".Sobre el cas que afecta Joan Carles I, és "reticent a creure que hi haurà justícia", i ha assegurat que l'aspiració d'ERC no és una república per a tota Espanya, sinó per a Catalunya, encara que recolzarien un referèndum sobre monarquia o república si sorgeix la proposta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor