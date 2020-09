Un brot de coronavirus afecta 26 persones a l'Hospital de Reus

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha notificat aquest dimarts un brot de coronavirus amb 26 casos confirmats, segons ha informat el Departament de Salut en un comunicat. Afecta els pacients ingressats a les plantes de medicina interna i sociosanitari del centre, així com quatre treballadors.En concret, hi ha 14 casos en l'àmbit sociosanitari i 12 a medicina interna. Durant els pròxims quinze dies no es permetrà la presència d’acompanyants en aquestes àrees.Pel que fa a la planta del sociosanitari, es va detectar un primer cas en una persona usuària que va presentar simptomatologia i que va donar positiu en la prova PCR. Llavors es va fer un cribratge a tots els pacients ingressats en la mateixa planta i es van diagnosticar 14 casos positius, dels quals 12 són asimptomàtics.A la planta de medicina interna es detecta un primer cas el 19 d’agost. El 24 d’agost se'n detecten dos nous, i el 25 d’agost es realitza un cribratge a tots els pacients de la planta. Llavors es confirmen quatre casos, tots ells amb simptomatologia respiratòria. Posteriorment, el 31 d’agost, es repeteix el cribratge i es detecten 7 nous casos, tots ells asimptomàtics.L'hospital ha informat als familiars dels pacients i ha restringit les visites tant al sociosanitari com als usuaris de la planta de medicina interna. Pel que fa a la informació als familiars dels residents, aquesta es comunicarà sempre que el pacient no manifesti el contrari entre les 13 i les 17 hores mitjançant una trucada telefònica.A la resta del centre es manté la presència d’un acompanyant per pacient entre les 9 i les 13 hores. Únicament i en casos excepcionals, i prèvia valoració per part de l’equip assistencial, serà possible ampliar el nombre d’acompanyants.A més, es manté un circuit d’entrada i un de sortida al centre, amb indicadors al terra, cintes de separació i dispensadors de gel hidroalcohòlic a totes les portes d’entrada i accessos a les diferents àrees.

