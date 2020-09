El pare de Messi aterra a Barcelona per reunir-se amb Bartomeu

El pare de Messi sortint de la terminal de l’aeroport del Prathttps://t.co/A3GLoAcAOS pic.twitter.com/77hKeFXIPM — Esport3 (@esport3) September 2, 2020

Leo Messi, en un moment del clàssic. Foto: FCB

Mai un burofax havia trastocat tant el Barça. La petició de Leo Messi per marxar del club després d'una temporada en blanc i un divorci absolut amb la junta directiva de Josep Maria Bartomeu ha deixat el barcelonisme immers en una nebulosa de tristor, desorientació i malenconia pels termes en què s'està desenvolupant l'adeu de la llegenda més gran de l'entitat. Messi s'ha mostrat ferm en la decisió de no tornar a jugar amb el Barça, fins al punt que no s'ha presentat a les proves mèdiques prèvies per iniciar la pretemporada Jorge Messi, el pare de l'astre argentí, ha viatjat fins a Barcelona aquest dimecres per reunir-se amb Bartomeu i la Junta Directiva del club per negociar una sortida amistosa del jugador. Ha aterrat a primera hora a l'aeroport del Prat, com es pot veure al vídeo d'Esports3 a continuació, i té previst primer una reunió amb el seu fill i els advocats abans de la trobada decisiva amb el Barça.Diumenge Leo Messi ja no es va presentar a les proves PCR dels jugadors i tècnics del Barça. L'astre argentí estava convocat a un quart d'onze, però no s'hi va personar, aparentment, per fer pressió al club.El cert és que sense encara un acord sobre la taula que dicti final del jugador estrella a l'equip blaugrana, la situació al Barça és de total convulsió. Caldrà esperar les properes hores per veure quin és el desenllaç d'una decisió que ja ha deixat molt tocada l'afició.

