La tennista Carla Suárez anuncia que té un limfoma de Hodgkin i se sotmetrà a sis mesos de quimioteràpia

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. 💪🏻💪🏻



Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) September 1, 2020

La tennista canària Carla Suárez ha revelat aquest dimarts que pateix limfoma de Hodgkin i que s'haurà de sotmetre a sis mesos de quimioteràpia, i ha assegurat que afronta una "realitat complicada" amb tranquil·litat i "positivisme davant l'adversitat"."Hola a tots. Volia informar-vos que fa uns quants dies els metges em van detectar un limfoma de Hodgkin que requereix sis mesos de quimioteràpia. Estic bé, estic tranquil·la i amb ganes d'afrontar el que vingui",ha confirmat Suárez en un vídeo publicat a les seves xarxes socials. "Toca acceptar la situació i intentar tirar endavant confiant en el consell mèdic. Sempre amb positivisme davant l'adversitat", ha afegit.Posteriorment, ha explicat la seva situació en un comunicat. "Com us he comentat en setmanes anteriors, porto un temps sense poder completar amb normalitat els meus entrenaments a la pista i les meves rutines de gimnàs. En exposar-me a la intensitat que exigeix ​​la preparació esportiva professional el meu cos ve responent amb una indisposició general. No he pogut completar sessions de pràctica des del passat mes de juliol", indica.Després d'experimentar aquest malestar, la tennista va ingressar en un centre hospitalari. "Hem buscat respostes mèdiques davant l'aparició d'aquests símptomes. Les diferents proves realitzades m'han exigit repòs i m'han impedit participar en els dos tornejos organitzats a Nova York durant l'agost i el setembre, com era la meva il·lusió després de tantes setmanes fora de la competició", assenyala."L'equip mèdic m'indica que la detecció és primerenca, la seva proliferació és curable i de petites dimensions. La reacció va ser immediata: seguirem un tractament de quimioteràpia durant els propers sis mesos. l'únic objectiu que tinc ara mateix és seguir diàriament el consell mèdic, i qualsevol altra realitat queda en un segon pla", ha manifestat.Suárez, actual número 71 de món, ja va anunciar la setmana passada la seva indisposició i es va retirar de l'US Open, i després va confirmar també la seva baixa de la fase prèvia del WTA Premier de Roma i del quadre final de Roland Garros. La canària tenia previst retirar-se a finals d'aquesta temporada.

