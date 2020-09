El comitè de Saint-Gobain de l'Arboç considera que les raons de l'empresa per tancar no són coherents

La trobada d'aquest dimarts ha estat tensa i des dels sindicats s'han plantejat abandonar-la quan la companyia no ha volgut facilitar l'informe pericial, tal com ha concretat García. "És una vergonya. Queda més d'un mes de negociació i no ens donen l'informe", ha emfatitzat el president del comitè. "Volen jugar a despistar. Venen amb molta mala intenció. Acomiaden a 250 persones i no sabem perquè", ha afegit. En la reunió hi han estat presents representants dels treballadors, així com el director industrial, el cap i el director de recursos humans, advocats de la companyia i membres de l'empresa de peritatge.Amb tot, García té clar que si es tanca la divisió de Saint-Gobain Glass, la mesura també afectarà la de Sekurit, també a l'Arboç, ja que la faria menys competitiva pels costos de transport del producte des de fàbriques que són a l'estranger fins al Penedès. De fet, el president del comitè d'empresa sospita que tot el que no es produeixi a Catalunya s'acabarà fent des de fàbriques d'Alemanya, França, Polònia i Egipte, que l'empresa vol "saturar".Els empleats començaran diumenge una vaga indefinida i durant tota aquesta setmana faran diferents mobilitzacions. Aquest dimecres hi ha prevista una reunió de mediació de vaga a la seu del departament de Treball de Tarragona, així com una marxa lenta de vehicles per l'Arboç i, a la tarda, una concentració davant el Consell Comarcal del Baix Penedès, al Vendrell.Per divendres hi ha previstes assemblees informatives a la plantilla i una nova marxa lenta de vehicles. Finalment, de cara a dissabte, faran un esmorzar davant la porta de l'empresa.En un comunicat, CCOO ha exigit a la multinacional que reconsideri el tancament. "CCOO entén que l'actual situació del forn i de les feines de manteniment realitzades durant els mesos de confinament garanteixen l'activitat fins el 2022 i que la productivitat i rendibilitat de la planta -10,5 MEUR el 2019- justifiquen les inversions necessàries per donar continuïtat a l'activitat.