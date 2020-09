Les urgències de Carrizosa a Ciutadans

La substitució de Lorena Roldán per Carlos Carrizosa com a candidat de Ciutadans a les properes eleccions catalanes ha fet que les aigües del partit baixin agitades . La denúncia presentada per una vintena llarga de càrrecs - entre ells quatre diputats al Parlament - davant la comissió de garanties per la decisió de la cúpula de la formació, que consideren que infringeix els estatuts, ha tensat el clima intern.Els dirigents crítics estan convençuts de la força dels seus arguments i consideren difícil que la comissió de garanties no atengui la proposta de convocar primàries per elegir el successor de Roldán. "Jurídicament, els estatuts no deixen espai per una designació a dit com s'ha fet", assegura un representant del sector crític consultat perLa sensació que hi ha en amplis àmbits del partit és que les presses de Carrizosa per assumir la condició de cap de cartell han precipitat la crisi. Inés Arrimadas, preguntada per aquesta denúncia interna, va esgrimir aquest dilluns l'article 102.3 dels estatuts, que segons ella permet designar un candidat substitut sense passar per primàries.Segons fonts del sector crític, però, l'article es refereix únicament a aquells elegits per primàries que es neguen a subscriure el codi ètic i les obligacions de tot candidat. No és el cas de Roldán. També ha caigut l'argument de l'excepcionalitat política, ja que l'escenari d'unes eleccions immediates s'està allunyant. Hi ha dirigents crítics que encara confien que la direcció canviï d'opinió. De fet, la decisió de designar Carrizosa l'ha pres la permanent i ha de ser ratificada per l'executiva.Des del darrer congrés estatal de Ciutadans, l'aparell del partit a Catalunya està més neguitós. La direcció, en mans de Carrizosa, va veure amb mals ulls el posicionament d'alguns diputats en favor de la candidatura de Francisco Igea, que va perdre davant Arrimadas. Aquests diputats -Carmen de Rivera, José Espinosa, Sergio Sanz i María Valle- estan "vigilats" de prop per la maquinària. D'altra banda, aquest dimarts el senador Xavier Alegre, que va abandonar el partit en disconformitat amb la manera d'apartar Roldán, ha formalitzat el seu pas al grup mixt de la cambra alta.Ahir mateix, per exemple, va transcendir la dimissió del president de la comissió de garanties del partit, Jesús Galiana, tal i com havia apuntat NacióDigital . Tot indica que la renúncia és fruit d'un distanciament anterior a la decisió de foragitar la candidata que va escollir la militància fa poc més d'un any. També ha dimitit Marta Segura, vocal de l'organisme que ha de vetllar pel compliment de les normes internes.Els dirigents alineats amb el sector crític remarquen el control exercit pels homes de confiança de Carrizosa sobre el grup parlamentari i sobre tot el partit. Són persones com Juan García -membre de la mesa de la cambra catalana-, Carlos Sánchez i Manuel Rodríguez, que formen el nucli més estret entorn del nou candidat, a més de Luis Tejedor, responsable de vetllar per l'ortodòxia a les agrupacions del partit. Aquets dies, des dels sectors oficlaistes es repeteix l'acusació de "deslleialtat" envers els dissidents.En aquests moments, el futur polític de Roldán és una incògnita. Continuarà com a portaveu adjunta de l'executiva, diputada al Parlament i portaveu al Senat. Però no està clar quina posició ocuparà en les llistes al Parlament. La seva acceptació disciplinada de la substitució fa que el partit hagi assegurat que hi continua comptant.Segons fonts de la formació, la seva pretensió seria anar de número dos per Barcelona, darrera de Carrizose, per escenificar que continua sent una dirigent de pes. Però hi ha qui apunta que això és inviable, ja que aquest lloc estaria destinat a una altra diputada, Marina Bravo, que és la secretària general estatal i persona de la confiança d'Arrimadas. Roldán, en aquest cas, hauria de conformar-se amb encapçalar la llista per Tarragona.

