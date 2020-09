Un error d'Agbar en la facturació després del confinament encareix la factura de l'aigua

Un error d'Aigües de Barcelona (Agbar) en la facturació dels mesos posteriors al confinament ha provocat una pujada en diverses factures de l'aigua. El regidor de l'Ajuntament de Barcelona Jordi Martí ha assegurat que es tracta d’una equivocació de l'empresa subministradora del servei públic -i no de la taxa de residus, com la mateixa empresa havia assenyalat- i ha avançat que Agbar abonarà l'import cobrat de més en la següent factura. Segons el regidor, en alguns casos s'havia arribat a cobrar fins a 100 euros de més del que pertocava.Recentment, havien sorgit diverses crítiques a les xarxes socials per factures de l'aigua disparades que han fet que la mateixa empresa fes un anunci publicitari indicant que l'encariment era degut a la nova taxa. Després d'explicar que es tractava d'un error de l'empresa, Martí ha negat rotundament que l'increment sigui per la nova taxa de residus i ha volgut remarcar que, en la majoria dels casos, aquesta taxa significa entre 4,5 euros i 8,5 euros més a la factura.A més, també s'ha queixat que en l'anunci Aigües de Barcelona digués que l'increment de la taxa de residus ha estat del 106%, ja que tot i que ha matisat que no és mentida, sí que "juga amb la informació", ja que en ser una taxa que no existia abans automàticament l'increment és del 100%."Ens sorprèn aquesta despesa important en anuncis i publicitat de la concessionària", ha criticat Martí, que ha recomanat que el que haurien de fer és "ser més diligents" en la gestió del servei. El regidor ha assegurat que es compensarà l'error "el més aviat possible" en la propera factura.Segons ha explicat Martí, la causa principal d’aquesta pujada en la factura es deu al fet que al 60% dels usuaris se'ls fa una lectura manual. Això ha fet que durant el confinament, quan no s'han pogut fer les lectures presencials, en fins a tres factures s'ha hagut de fer una estimació.Per tal de fer l'estimació, s'ha pres com a referència la factura dels mateixos mesos però de l'any anterior. Martí ha apuntat, però, que en la majoria de casos el confinament ha fet que la factura real fos més alta que la de l'any anterior. Ara, un cop s'han començat a fer lectures reals altra vegada, des d’Aigües de Barcelona s'ha vist que les factures anteriors no responien a la totalitat de consum fet, sinó a menys, i s'ha fet el recàrrec restant en la factura d'aquests últims mesos.Això ha fet que, en molts casos, el còmput de litres d'aigua gastats en aquests dos últims mesos patís un increment tan gran que, sense tenir en compte que eren litres gastats en quatre mesos diferents, se saltés de tram del preu de l'aigua, que es calcula segons el volum de consum. Per tant, tots aquests casos afectats han acabat pagant els litres que els pertoca, però a aproximadament el doble del preu per litre que haurien de pagar.

