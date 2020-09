Així et pots protegir de la Covid-19 en els desplaçaments en cotxe

A partir d'inicis de setembre comença el nou curs escolar, i milers de joves i nens tornaran a les aules. Això vol dir que les famílies hauran de tornar a portar els nens a l'escola, molts d'ells en cotxe, després d'uns mesos de parada (entre l'estiu i el període de confinament).

Des d'aquí volem analitzar i aconsellar sobre l'ús de la mascareta dins del vehicle per garantir el mínim risc de contagi o expansió del virus.

És responsabilitat dels adults que els més petits utilitzin la mascareta correctament, i és per això que cal explicar-los que no es pot compartir o que si està humida o dificulta la respiració cal canviar-la.



També ens hem d'assegurar que les mascaretes que els hi proporcionem s'adaptin bé a la seva cara i protegeixin correctament. A part, tenir en compte la duració d'ús i en cas que calgui, tenir-ne de més.

Crear hàbits és la manera més fàcil per adaptar la situació als més petits. Per això recomanem que aquests hàbits es facin en entrar i sortir del vehicle:

- Aplicar desinfectant abans de pujar al cotxe, especialment a la sortida de l'escola.

- Sortir del vehicle amb la mascareta posada.

- Deixar la mascareta dins una bossa transpirable i no al seient del vehicle.

A part d'això, és important que els adults ens acostumem a netejar el cotxe diàriament, sobretot les superfícies de major risc, com les manetes de les portes, el cinturó, interruptors, etc. després de portar i recollir els infants.

La higiene del cotxe és fonamental. Tant en desplaçaments diaris com en viatges llargs Foto: F.Boada

També és recomanable circular amb les finestres obertes sempre que sigui possible, per ventilar l'habitacle. Per això, la funció de recirculació de l'aire dins del cotxe és millor oblidar-la i mantenir una ventilació tan constant com puguem.

Recordem que si no es conviu amb algun passatger del vehicle, és obligatori dur tothom la mascareta, no fer-ho pot comportar multes de 100 euros a part de poder comprometre la salut dels quals. Si es dóna la situació que els ocupants conviuen a la mateixa casa no fa falta dur-la.

És recomanable tenir sempre mascaretes de reserva al cotxe per poder fer front a qualsevol circumstància sense haver de tornar a buscar-ne a casa o a comprar-ne. No cal dir que les mascaretes usades no s'han de quedar dins del vehicle; evitem deixar-les al retrovisor, a la palanca de canvis o als suports de l'aire condicionat, ja que a part de ser una possible distracció poden ser una font de contagi. La manera correcta de llençar-les és posar-les en una bossa ben tancada i llençar-ho al contenidor de rebuig.

Amb aquestes indicacions anirem tranquils i segurs a l'hora de començar el curs i amb un breu període de temps ja ho tindrem interioritzat i serà una fàcil rutina més.

