Salut farà cribratges als treballadors de residències

El Departament de Salut sotmetrà a cribratges els treballadors de residències per detectar casos positius de Covid-19 asimptomàtics. Així ho ha anunciat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en una roda de premsa aquest dimarts.Argimon ha assenyalat que el contacte dels residents amb els treballadors és la porta d'entrada més fàcil del virus als geriàtrics. Està previst que els cribratges comencin la setmana vinent i es facin cada dues o tres setmanes. Salut preveu fer les proves a tots els geriàtrics del país.Fins ara són 46.439 les persones que s'han sotmès a cribratges arreu de Catalunya i d'aquestes només un 2,2% han donat positiu per Covid-19. La investigadora de BIOCOM-SC de la UPC, Clara Prats, ha defensat que si els cribratges són exitosos a l'hora de detectar cadenes de contagi, s'hauria d'observar una tendència a la baixa en la propagació del virus a Catalunya.Tant Argimon com el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, han insistit que l'objectiu de Salut no és aconseguir fer el màxim de proves possibles a través de cribratges sinó fer que aquestes proves aportin el màxim d'informació possible. "No ens volem centrar a fer-ne més sinó en fer-ne de la millor manera per detectar el màxim de cadenes de transmissió possibles", ha dit Mendioroz. Actualment el Departament té capacitat per fer 30.000 proves a la setmana a través de cribratges.Amb els cribratges, però, no n'hi ha prou per disminuir la propagació del virus. Salut ha insistit en aquest missatge a través d'Argimon, que ha assegurat que el risc de rebrot actual és similar al d'abril però en un context de més estabilitat. "No estem en cap cas en la mateixa situació", ha apuntat. Argimon ha fet una crida a rebaixar la interacció social i ha assegurat que a Catalunya encara queda "molt camí per recórrer" per tenir controlada l'epidèmia.Argimon també ha insistit en la necessitat que les administracions actuïn per donar cobertura a les famílies que hauran d'interrompre la seva activitat laboral si algun dels seus fills dona positiu per coronavirus. "Una inversió en prevenció pot ser beneficiosa", ha apuntat. El secretari de Salut Pública, però, ha evitat posicionar-se sobre quina seria la millora forma de donar cobertura a aquestes famílies.El Govern ha demanat a l'Estat la reforma de la normativa laboral per crear un subsidi específic que atengui aquests casos. Des de la Moncloa, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha defensat que el pla "Me Cuida", ja preveu que els treballadors puguin flexibilitzar fins a un 100% la seva jornada laboral.

