ICL Iberia presenta als comitès d'empresa una reducció de plantilla de 110 treballadors

La direcció d'ICL Iberia, amb el consens i suport de la matriu ICL Group, ha presentat als comitès d'empresa un Pla de Viabilitat per fer sostenible a mig i llarg termini l'activitat minera a la conca del Bages. Aquest document és una guia a 4 anys vista per tal de recuperar la competitivitat de l'empresa que s'ha vist greument danyada aquests darrers anys per diferents factors com són la caiguda del preu de la potassa, l'endarreriment de la construcció d'infraestructures com la rampa de Cabanasses i el col·lector, així com els alts costos d'extracció del mineral i els efectes de la Covid-19.El Pla de Viabilitat posa de relleu la delicada situació de l'empresa, especialment perquè en termes generals, s'ha de treballar amb uns costos que facin que el negoci sigui competitiu de manera consistent en un entorn on es preveu que el mercat mantindrà un preu similar a l'actual. Per això ICL Iberia es veu obligada a donar un tomb a la forma de treballar i al model d'explotació actual de la mina, tant des del punt de vista organitzatiu, com de processos productius, planificació, organització del treball i recursos de persones. Tot això, a més de les inversions de la rampa, port, col·lector, entre d'altres.Entre les mesures que ICL Iberia posa sobre la taula per tal de fer eficient la mineria del Bages en el context actual, n'hi ha unes que cal aplicar a curt termini degut als resultats actuals de l'empresa i unes altres a mig i llarg. La voluntat és que aquestes siguin consensuades amb els representants dels treballadors.Segons el president d'ICL Iberia, Carles Aleman, "el moment crític en què ens trobem ens ha obligat a buscar solucions per garantir noves inversions i assegurar el futur de l'empresa. Hem de ser capaços d'unir esforços per tirar endavant de manera conjunta. La nostra voluntat és que ICL Iberia torni a ser econòmicament viable i competitiva per fer eficient la minera del Bages. Hi hem fet grans inversions, n'hem de fer de noves, i sense un pla integral que comporti canvis no serem capaços de ser competitius enl'actual context. Ara, doncs, cal adequar-nos a la situació actual per poder créixer en un futur. Confiem amb la responsabilitat de tots plegats per revertir aquesta situació".Entre les mesures a curt termini destaca la reducció de la plantilla amb un total de 110 llocs de treball. La intenció de l'empresa és que aquesta sigui el menys traumàtica possible i per això proposa un pla de jubilacions anticipades, baixes voluntàries i l'amortització de llocs de treball per redundància de funcions.Aquestes mesures a curt termini es negociaran ja els propers dies amb els representants dels treballadors, esperant arribar a un acord en breu.Les mesures a llarg termini passen per la negociació d'un nou conveni col·lectiu en el qual l'empresa presentarà unes modificacions que complementin els esforços reorganitzatius interns que es portaran a terme amb la finalitat de potenciar la seguretat a ICL Iberia i aconseguir que la seva activitat sigui sostenible a nivell econòmic, mediambiental i territorial.

