Medalla d'Honor al col·lectiu sanitari i imatges dels presos a Palau: així seran els actes oficials de la Diada

Actes en versió reduïda i sense públic. Aquesta serà la tònica que marcarà la celebració institucional de la Diada d'enguany, en els quals l'impacte de la pandèmia del coronavirus impregna tant les formes com el contingut. De fet, el Parlament atorgarà la Medalla d'Honor en la categoria d'or al col·lectiu sanitari per homenatjar el seu esforç per salvar vides durant l'epidèmia i l'acte principal del govern també recordarà el confinament i les víctimes.L'entrega de la medalla als sanitaris es celebrarà el 10 de setembre a les 20 hores davant de la façana del Parlament de Catalunya. "L'any passat vam lliurar la medalla al vaixell Open Arms i aquest any li hem volgut donar a una gent que salva vides de manera més discreta i menys mediàtica", ha assegurat el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa. A l'acte hi assistiran una petita representació parlamentària i del govern.Per altra banda, el dilluns 7 de setembre a les sis de la tarda se celebrarà l'acte del 40è aniversari de restabliment del Parlament de Catalunya. Es farà a l'aire lliure i estarà restringit a un grup de representants de membres de la cambra de totes les legislatures, així com una intervenció tant del president del Parlament com dels representants des de la primera legislatura.Pel que fa a l'acte principal que celebrarà el Govern de la Generalitat, aquest tindrà com a eix el concepte "terra". La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha explicat que es tracta d'un concepte entès "com a país i com a planeta que ens acull". Per una banda, es vol transmetre l'actitud de "persistència" que defineix la societat catalana, tant en les adversitats derivades per la pandèmia com l'excepcionalitat judicial en la qual es troba. Budó ha explicat que a la plaça Sant Jaume hi haurà actuacions musicals i que a les parets del Palau de la Generalitat es projectaran imatges dels dirigents independentistes empresonats per escenificar el seu "retorn".El cartell musical de l'acte institucional de la Diada inclou des de Sopa de Cabra a Manolo García. L'acte serà enregistrat i s'emetrà posteriorment per TV3. Per ara, està per definir si es farà o no la tradicional ofrena a Rafael de Casanova i al Fossar de les Moreres. La portaveu del Govern també ha assegurat que, per ara, cap membre de l'executiu ha manifestat que assistirà a la manifestació de la Diada convocada per l'ANC i ha assegurat que des de Salut s'està treballant amb l'organització per determinar com s'ha de celebrar per garantir el compliment de les mesures de seguretat.

