JxCat i ERC governaran junts a Girona

JxCat i ERC governaran junts a l'Ajuntament de Girona. Les dues formacions han arribat a un acord perquè els quatre regidors republicans entrin a l'equip de govern, fins ara format pels nou de JxCat. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha afirmat que amb aquest "pas endavant" d'ERC, Girona aconsegueix un govern "fort, ampli i estable" per afrontar els reptes plantejats, sobretot, per la crisi sanitària.A més, també ha remarcat que és el primer govern de coalició independentista a la ciutat. Per això, tant Madrenas com el líder d'ERC, Quim Ayats, han apel·lat Guanyem Girona, el PSC i Cs a fer una "oposició responsable" per arribar a acords. Segons l'acord, la ciutat recupera la figura del vicealcalde, una responsabilitat que assumirà Ayats. Setmanes de converses "discretes" i esquivant la pressió que tant Guanyem Girona com el PSC han fet per intentar formar una majoria alternativa que desbanqués Marta Madrenas de l'alcaldia.Així, els quatre regidors republicans entren al govern municipal que fins ara formaven els nou de JxCat. Continuarà sent, però, un govern en minoria perquè, amb tretze regidors, es queden a un de la majoria. Tot i això, l'alcaldessa ha assegurat que la ciutat compta ara amb un govern "fort, ampli i estable" i també ha posat el focus que és una coalició històrica perquè és la primera formada per partits independentistes a la ciutat."Des de l'inici del mandat hem anat arribant a acords puntuals, hem anat travant confiances i aquest camí ens ha permès arribar a aquest acord de govern", ha explicat Madrenas. A banda d'aquest clima de confiança creat, tant l'alcaldessa com el líder d'ERC a la ciutat, han detallat que han decidit que era el moment d'enfortir el govern de la ciutat, sobretot tenint en compte els reptes que planteja la crisi sanitària provocada per la pandèmia i les conseqüències que ja està tenint a nivell econòmic i social. "És un acord fruit del treball conjunt perquè Girona tingui un govern més fort per fer front a aquesta crisi tan greu i que ens afecta a tots nivells", ha afegit Ayats."Som davant un govern fort i representatiu, compartim l'objectiu d'assumir la governabilitat de la ciutat en un moment complex on la pandèmia de la covid-19 ha alterat el context de la ciutat, el país i el món sencer", recull l'acord de govern que explicita que el nou govern de coalició mantindrà i potenciarà aquelles polítiques que funcionen, revisarà les que no han donat els resultats esperats i impulsarà noves accions per reduir les desigualtats i aconseguir que Girona "surti enfortida" de la pandèmia.Ayats ha afirmat que ERC ha pres la decisió d'entrar al govern de Girona "per responsabilitat i per coherència": "És més còmode estar a l'oposició i assenyalar el que no es fa bé, allò més incòmode és assumir responsabilitats i fer aquest pas endavant". ERC remarca que al llarg d'aquest any de mandat sempre han fet una "oposició constructiva" però, davant la crisi actual, han vist que "arremangar-se i posar-se a treballar": "Venim a treballar, a tirar projectes endavant, a desencallar iniciatives"El govern de JxCat i ERC no suma majoria i necessitarà arribar a acords amb l'oposició per tirar endavant projectes de ciutat. Per això, tant Madrenas com Ayats han apel·lat a una "oposició responsable" de la resta de partits (Guanyem Girona, PSC i Cs). "No tanquem mai les portes a ningú, som el govern de les portes obertes i tan de bo aconseguim aprovar-ho tot per unanimitat i passar de qualsevol sectarisme", ha afirmat l'alcaldessa.En aquest sentit, Ayats ha recordat que, després de les municipals, ERC apostava per un govern de coalició independentista amb JxCat i Guanyem. "Avui no hem vist més opcions que reforçar aquest govern i ho fem convençuts però amb la mà estesa per arribar a acords", ha dit Ayats. El vicealcalde sosté que amb la situació actual, en plena crisi per la pandèmia, la ciutadania no entendria que els partits no sumessin esforços per "remar junts" per pal·liar-ne els efectes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor