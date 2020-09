La Moncloa emplaça ERC a convèncer Torra per reunir la taula de diàleg

Si bé el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat que està disposat a reunir la taula de diàleg sobre el conflicte amb Catalunya aquest mateix mes de setembre , la Moncloa considera que el primer moviment l'ha de fer ERC. "Si ERC creu que s'ha de reunir, que convenci Torra", ha assegurat la ministra portaveu, María Jesús Montero, que s'ha mostrat escèptica sobre si l'interlocutor més vàlid per als republicans és Torra o Carles Puigdemont.La dirigent del govern espanyol ha insistit que ha manifestat en múltiples ocasions la disposició de l'executiu a restablir aquest espai de negociació. Amb tot, ha assenyalat que és el president de la Generalitat qui el torpedina, bé defugint demanar una data o bé plantejant "qüestions que estan fora de la realitat". Montero ha considerat que reclamar l'autodeterminació i l'amnistia forma part d'aquest gruix de reclamacions "fora de la realitat" i ha insistit que el govern ja ha expressat una oposició "molt clara" a aquestes dues peticions.Montero ha argumentat que a la taula es poden plantejar matèries en les quals es pugui trobar un "marc d'entesa", però que aquest no arribarà si s'insisteix en aquestes dues reclamacions que fan tots els partits independentistes.Pel que fa a les paraules de Torra, que no va descartar tornar a desobeir per tercera vegada, la ministra portaveu s'ha limitat a dir que de tots els dirigents polítics s'espera un "escrupolós" compliment de la legalitat i que, en cas contrari, la justícia actua.

