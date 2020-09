Una festa clandestina de 300 persones acaba amb 156 denúncies i dos detinguts a València

La Policia Local de València ha detingut dues persones i ha denunciat a 156 en una festa clandestina a Benimaclet, on en aquell moment es concentraven unes 300 persones consumint alcohol i sense respectar les distàncies interpersonals ni portar mascaretes.Els fets van passar la matinada de diumenge 30 d'agost, al voltant de les 7 del matí, quan un dispositiu policial integrat per 18 agents va accedir a la festa. Els policies van detenir una jove de 25 anys per un delicte de tràfic de drogues i un altre per un delicte d'atemptat a un agent.Així mateix, van denunciar 156 persones per no portar la mascareta ni respectar les distàncies de seguretat interpersonal. També es van aixecar 13 actes per confiscació de drogues, dues per armes prohibides i cinc per la venda ambulant de begudes alcohòliques. A més, es van decomissar 125 llaunes de cervesa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor