El Govern condiciona la taula de diàleg a l'autodeterminació i l'amnistia

Sense abordar un referèndum d'autodeterminació i una amnistia per als presos i els exiliats, no és possible una nova reunió de la taula de diàleg. En aquests termes es va expressar ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, i és el marc que també ha fixat aquest dimarts la consellera Meritxell Budó en la roda de premsa posterior al consell executiu. Després que Pedro Sánchez es mostrés predisposat a una nova trobada del mecanisme de negociació entre governs , Budó ha apuntat que primer cal fixar una data i tenir la garantia que s'hi podrà parlar de tot, inclòs el referèndum i l'amnistia.La portaveu de l'executiu ha assenyalat que cal "abordar la resolució del conflicte", i que sense aquestes dues carpetes no és viable. "Cal treball previ i garanties que el que es parli es durà a terme. Es necessita establir un ordre del dia i abordar els temes que s'han de posar sobre la taula de negociació", ha remarcat Budó. La taula només s'ha reunit una vegada, el 26 de febrer a Madrid, i va quedar en suspens per la pandèmia. S'havia de tornar a trobar al juliol, però les desavinences entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, sumades a la gestió del coronavirus, la van tornar a ajornar sense data.Passats els pitjors moments de l'epidèmia, ERC va reclamar reprendre el diàleg. La Moncloa i, fins i tot, el mateix Sánchez s'hi van comprometre, però el mes de juliol va finalitzar sense trobada per molt que les dues parts havien fixat com a idoni aquest calendari. Ni Sánchez ni Torra han fet el pas de fixar una data. Els dos motius que expliquen per què no s'ha produït aquesta represa són els mateixos que fins ara han torpedinat el diàleg. Per una banda, el PSOE continua aprofundint en l'aliança amb Cs -amb la incomoditat de Podem-, necessita aprovar els pressupostos i està convençut que el diàleg amb Catalunya no prosperarà fins que no es produeixi un canvi de Govern.

