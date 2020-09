La sinistralitat a les carreteres catalanes cau un 41% per les restriccions de la Covid-19

ℹ Aquest any, 71 persones han mort en 63 accidents mortals a les carreteres catalanes



📉 Això suposa un descens d’un 41,8% en el nombre de víctimes mortals respecte al mateix període de l’any passat



🔗 https://t.co/pKhkJuEgvl pic.twitter.com/0K7FDsYMRm — Trànsit (@transit) September 1, 2020

Un total de 71 persones han mort en accidents de trànsit aquest any a Catalunya amb dades del Servei Català de Trànsit fins al 31 d'agost. Són un 41% menys que l'any passat a causa de les restriccions de mobilitat provocades per la Covid-19.Hi ha hagut 63 accidents mortals a les carreteres catalanes, un 45% menys. Ara bé, hi ha un repunt en el nombre de víctimes mortals en els vehicles pesants, amb 6 morts respecte als 5 del mateix període del 2019, i en les furgonetes, amb 8 víctimes mortals enguany respecte a 7 de l’any passat.En comparació amb el 2010, any de referència per al compliment dels objectius europeus, les víctimes mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya s’han reduït un 55,3%, atès que fa una dècada havien perdut la vida 159 persones en el mateix període.Pel que fa als col·lectius vulnerables, fins al 31 d’agost han mort 14 motoristes, 5 ciclistes i 7 vianants, mentre que en el mateix període de l’any passat havien perdut la vida 37 motoristes, 7 ciclistes i 8 vianants. Precisament aquesta setmana, l’SCT coordina amb les Policies Locals de diversos municipis de Catalunya una campanya preventiva de protecció i control de vianants en zona urbana.Es manté també la tendència a l’alça dels accidents mortals amb un únic vehicle implicat. 27 dels 63 accidents mortals han ocorregut amb un sol vehicle, el que suposa el 43% del total de sinistres, mentre que l’any passat en el mateix període aquest tipus d’accidents suposaven el 35% de la sinistralitat mortal. Tot i això, hi ha hagut una reducció d’aquest tipus d’accidents en comparació amb l’any passat: 27 el 2020, respecte als 40 de l’any 2019.38 de les 71 víctimes mortals registrades, un 53,5%, són en cap de setmana o festiu.Pel que fa a demarcacions, a les quatre hi ha hagut una reducció de les víctimes mortals. Les majors disminucions es registren a Barcelona i Tarragona, amb una caiguda del 46,2% i del 43,8%, respectivament. A Lleida, el descens és del 36,8%, mentre que a Girona és del 31,6%. Tanmateix, si es compara amb 2010, aquesta darrera demarcació registra la reducció més important, del 68,3%.

