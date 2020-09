Un conductor drogat provoca un accident a Manresa amb sis ferits, dos d'ells greus

Un accident frontal al nucli de Manresa (Bages) va deixar dilluns a la nit sis ferits, dos d'ells greus i els altres quatre lleus, després que el conductor que circulava en sentit Manresa, un veí de la localitat de 32 anys, perdés el control del seu turisme i impactés frontalment contra un vehicle que pujava en direcció a la sortida de la ciutat i que estava ocupat per cinc persones.L'accident va tenir lloc a un quart de 12 de la nit de dilluns al punt quilomètric 92,700 de la C-37z, conegut popularment com la Catalana, just abans d'arribar al carrer Tres Creus. El turisme que baixava va sortir-se de la via a la corba i va impactar frontalment amb el que sortia de la ciutat en direcció cap al Xup. L'accident va ser tan fort que el segon turisme va trencar les tanques de protecció de la via i va quedar penjat al marge que dona al riu.El vehicle que va rebre l'impacte estava ocupat pel conductor i quatre acompanyants, tots ells d'Olesa de Montserrat. L'ocupant que va sortir més malparat és una nena de 10 anys, ferida molt greu i amb risc vital, que va ser traslladada d'urgència a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. També la conductora d'aquest vehicle, de 39 anys, va resultar ferida greu. Els altres tres ocupants, entre ells un nen de 7 anys, van resultar ferits lleu. Aquests darrers quatre ferits van ser traslladats a l'hospital Sant Joan de Déu.El conductor del turisme que va causar l'accident, que també va resultar ferit lleu, va donar positiu de benzodiazepines en el test de drogues que li va fer passar la Policia Local de Manresa. Els agents el van detenir acusat d'un delicte contra la seguretat en el trànsit.

