L'Ajuntament de Sant Cugat pren el relleu a la CUP com a acusació particular en el cas del 3%

La CUP ha anunciat que es retira com a acusació particular en la causa del 3%. El relleu el prendrà l'Ajuntament de Sant Cugat . La diputada de la CUP, Maria Sirvent, ha explicat aquest migdia en una compareixença al Parlament de Catalunya que considera "assolits" els objectius durant la fase d'instrucció i investigació.Sirvent ha relatat la línia de treball que ha seguit la formació anticapitalista en la lluita contra la corrupció durant els darrers tres anys de causa i entén que "ara és el moment de les administracions perjudicades". Per aquest motiu, amb un moviment coordinat amb l'Ajuntament de Sant Cugat, el consistori vallesà prendrà el relleu de la CUP i es personarà com a acusació particular en la causa.La CUP, juntament amb ERC i el PSC, forma part del tripartit del govern de Sant Cugat que va aconseguir apartar de l'alcaldia als convergents després de més de 32 anys al capdavant de l'administració local.Així doncs, les administracions perjudicades per la causa del 3% podran presentar-se per reclamar els "perjudicis patits per aquestes conductes" i participar en les següents fases per tal d'"esclarir els fets i obtenir processaments dels màxims responsables de CDC i el PDeCAT". Des de la CUP consideren que han fet una "molt bona feina" en una "lluita inqüestionable contra la corrupció des de tots els fronts".Per la seva banda, la tinència d'alcaldia de Bon Govern i Transparència, Lourdes Llorente, ha explicat que a les eleccions municipals, el partit municipal es va presentar sota el lema: "Fem net, aixequem catifes". Llorente assegura que com a administració pública "tenim l'obligació de lluitar contra conductes de corrupció i mostrar una actitud proactiva, fer una reclamació de tots els danys causats i no deixar la causa en "terceres mans" (referint-se al Ministeri Fiscal i a l'Ajuntament de Barcelona). La regidora santcugatenca ha fet una crida a la resta d'administracions perjudicades del país a sumar-s'hi i presentar-se conjuntament a la causa.A principis de juliol, la CUP ja havia qualificat d'"imprescindible" la presència del món municipal en aquest judici per poder contribuir en les diligències d'investigació aportant informació i documentació de primera ma per investigar els fets de cara a l'inici del judici oral. Una tasca que permetrà, segons diuen, col·laborar de forma més eficient per exercir les accions penals necessàries perquè es persegueixin els delictes comesos i recuperar els imports defraudats.

