Les terrasses de bars i restaurants només podran ocupar el 50% del seu aforament

La conselleria de Salut ha prorrogat les restriccions per la Covid-19 a l'àrea metropolitana, la Noguera i el Segrià i les ha ampliat en el cas de bars i restaurants. Les terrasses només podran ocupar el 50% del seu aforament. Fins ara, només havien de respectar la distància de dos metres entre taules.Així es desprèn de dues resolucions en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) que ha recollit Europa Press, que estableixen nou un període de 15 dies a partir d'aquest dimarts de les mesures, sense perjudici de la vigència d'altres d'àmbit territorial superior, com la que es va publicar dissabte que prohibeix les reunions de més de deu persones a tot Catalunya.A la regió sanitària metropolitana afecta els municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà.Al Segrià afecta els municipis els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins, Llardecans, Maials, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Vilanova de la Barca, Àger, Albesa, Algerri, les Avellanes i Santa Linya.I per últim, també compten amb les restriccions les poblacions de la Noguera. Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Penelles, Térmens, Torrelameu, la Sentiu de Sió, Vallfogona de Balaguer, i les entitats municipals descentralitzades Sucs i Raimat.La Generalitat recomana als ciutadans que tan sols surtin de casa per anar a la feina, a centres sanitaris, cuidar persones grans, menors i dependents, desplaçar-se a entitats financeres, accedir a establiments comercials d'alimentació o d'altres amb cita prèvia, mantenir trobades i fer activitats culturals i d'oci amb el seu grup de convivència habitual o renovacions de pemisos i documentació oficial, entre d'altres desplaçaments.Les resolucions també remarquen adoptar mesures d'higiene i protecció als centres de treball, potenciar l'ús del teletreball quan sigui possible, respectar la distància física interpersonal als comerços, limitar al 33% els actes religiosos i en les reunions socials de fins a 10 persones no consumir aliments ni begudes.Respecte als establiments d'hostaleria i restauració, la resolució indica que el consum s'ha de fer sempre en taula, a l'interior l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat amb distància d'1,5 metres entre taules amb un màxim de deu persones per a cadascuna i l'horari de tancament es fixa a la una de la matinada.Als establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns se situa en el 50%, i als d'hostaleria i restauració, la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses és del 50%, que en l'anterior resolució era el resultat d'aplicar la distància de seguretat.Les resolucions assenyalen que es poden dur a terme activitats culturals, tant a recintes estables com a l'aire lliure, sempre que es garanteixi que no se supera el 50% de la capacitat i que es compleixen les indicacions dels plans sectorials que ha aprovat el Procicat.

