Bonaventura Clotet: «El test ràpid pot canviar la dinàmica de la Covid-19»

Un nou test, molt més ràpid, podria canviar totalment la dinàmica de la Covid-19, segons ha explicat avui el doctor Bonaventura Clotet a Rac1 . Aquest nou instrument mostraria els resultats en un període molt breu, entre 15 i 30 minuts i, entre d’altres coses, facilitaria assistir a actes multitudinaris sense risc de contagi de coronavirus.“S’han de desenvolupar tècniques més ràpides i validar-les perquè si es disposa d’aquesta tecnologia permetia que, per exemple, concerts a l’aire lliure permetessin l’assistència de persones de forma segura. La nostra voluntat és poder-los fabricar de forma massiva i creiem que pot canviar completament la dinàmica d’aquesta epidèmia”, explica Clotet.Els resultats actuals testos de PCR solen trigar 12 hores o més. Clotet ha explicat que s’està treballant en dos projectes per tal de reduir dràsticament aquest període.L’equip de l’ IrsiCaixa , del qual Clotet és president, està validant un test coreà que funciona a través de fluorescència i que permetria obtenir els resultats en mitja hora a través d’un biosensor.Per altra banda, IrsiCaixa i ICFO volen unir esforços per desenvolupar un test cent per cent català inspirat en el model coreà. Aquest text seria encara més ràpid i molt més econòmic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor