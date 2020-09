Un formatge de la Cooperativa Cadí guanya l'or als prestigiosos Sofi Awards

El formatge Urgèlia de la Cooperativa Cadí ha estat guardonat amb l'or en l'edició 2020 dels prestigiosos Sofi™ Awards , com el millor formatge de llet de vaca.Aquest concurs, organitzat per la Specialty Food Association, se celebra anualment als Estats Units, primer productor mundial de formatges. Enguany hi han participat prop de 2.000 productes d'especialitat de tot el món.El reconeixement coincideix amb la celebració del 105è aniversari de la Cooperativa Cadí.

