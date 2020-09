La Moncloa recorda a Podem que els pressupostos s'hauran de «modular» també amb Ciutadans

La Moncloa ha posat en marxa la maquinària per buscar els suports necessaris per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. El president espanyol, Pedro Sánchez, iniciarà aquest dimecres una ronda de contactes amb els líders de l'oposició per sondejar aliances -demà es reunirà amb Pablo Casado i Inés Arrimadas-, però l'executiu estatal ha enviat un missatge a "tots els grups polítics" per buscar "un mínim comú denominador" que permeti validar els comptes del 2021. La ministra d'Hisenda i portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, ha recordat que la proposta que es plantegi serà consensuada al govern de coalició i ha recordat a Unides Podem -sense citar-lo- que els pressupostos s'hauran de "modular" també amb Ciutadans, malgrat la incomoditat mostrada per la formació de Pablo Iglesias.Montero ha volgut insistir en la necessitat de cercar una majoria parlamentària favorable als comptes i ha insistit que "els processos de negociació són dinàmics per definició". "És un procés d'anada i tornada", ha recalcat la ministra d'Hisenda, per subratllar que el govern de coalició haurà de buscar aliances àmplies i cedir davant de propostes de l'oposició. "Amb uns pressupostos prorrogats, del 2018, és impossible canalitzar els projectes transformadors que necessita el país", ha reblat Montero.La portaveu de l'executiu espanyol ha transmès la urgència de "despolititzar la lluita contra la pandèmia" i d'avançar en la configuració dels comptes per poder vehicular els fons europeus, imprescindibles per a la recuperació econòmica. "Els que en vulguin treure rèdit polític, estan malgastant el temps", ha afirmat la ministra d'Hisenda, que ha agraït a Ciutadans la seva predisposició. "Està anteposant els interessos de país als càlculs partidistes", ha afegit. Montero ha explicat que la negociació amb els d'Inés Arrimadas no exclou que hi hagi converses amb ERC o Junts per Catalunya.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat aquest mateix dimarts que compta amb totes les formacions polítiques per aprovar els pressupostos i que el primer pas serà pactar una proposta entre els socis de govern. En una entrevista a la Cadena Ser , el líder socialista ha afirmat que continua "confiant en ERC" en la negociació dels comptes, per bé que la seva vicepresidenta, Carmen Calvo, apuntés aquest dilluns que la via més factible era de la Ciutadans perquè els republicans s'havien autodescartat per boca d'Oriol Junqueras.El líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, es reunirà dijous amb Sánchez en el marc de la ronda de contactes amb els líders parlamentaris. La represa de la taula de diàleg serà una qüestió central en aquesta trobada entre Sánchez i Rufián. La Moncloa diu ara que plantejarà que es pugui tornar a reunir aquest setembre El missatge del president espanyol arriba l'endemà de fer una crida a l'estabilitat en l'inici del curs polític , un discurs entès com una exigència de responsabilitat al PP. Sánchez, però, també va voler enviar un missatge a la cúpula de l'Íbex-35 que l'escoltava a l'auditori, un sector financer que va veure amb recances l'aliança del PSOE amb Podem quan es va formar el govern de coalició.La primera reunió per preparar l'avantprojecte de pressupostos es produirà aquest dimarts a la tarda. La ministra d'Hisenda i el secretari d'estat de Drets Socials, Nacho Álvarez -càrrec proper a Pablo Iglesias- iniciaran les converses per traçar les línies mestres dels comptes plantejats pel PSOE i Unides Podem. La sessió de treball, que aprofundirà en els blocs de fiscalitat i ajudes europees, coincidirà amb el contacte entre el Ministeri de Treball, sindicats i patronals per avançar en l'avantprojecte de llei de teletreball. Divendres s'avançarà en els contactes per planificar una pròrroga dels recursos públics destinats a ERTO més enllà del 30 de setembre.

