Sánchez defensa que el retorn a l'escola és segur

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimarts en una entrevista a la Cadena Ser que el retorn a l’escola “és segur”, malgrat que també ha adés que el risc zero “no existeix”. Segons Sánchez, ara el que cal és evitar “el risc a l’exclusió social per no tornar a l’escola”. “Els pares, mares i comunitat educativa poden estar segurs que els seus fills estaran molt més segurs als centres educatius que a altres bandes”, ha afirmat. Sánchez també ha assegurat que els pares de fills en quarantena podran disposar d’una baixa que ja està recollida a l’ordenament.Pel que fa al debat sobre el permís retribuït per als pares que tinguin els nens en quarantena, Sánchez ha afirmat que ja existeix una baixa d’incapacitat, i ha recordat que un reial decret ja aprovat “reconeix la capacitat de poder flexibilitzar fins al 100% la jornada laboral”. Els pares i mares de nens en quarantena, ha dit, “es podran acollir a una baixa”.Sánchez ha demanat a les CCAA que encara no ho han fet que “per favor signin els convenis” perquè els ciutadans puguin utilitzar l’app RadarCovid, i ha recordat el seu oferiment de l’estat d’alarma per als territoris, així com els rastejadors del Ministeri de Defensa.En aquest sentit ha recordat que els presidents autonòmics són “els màxims representants de l’Estat a les CCAA” i els ha ofert el suport parlamentari dels grups del govern espanyol al Congrés per aprovar aquest estat d’alarma.L’endemà d’obrir el curs amb aquesta petició, el president espanyol ha recordat als representants polítics que els ciutadans “demanen unitat” i per tant cal “desterrar de la gestió contra el virus la lluita partidista”, perquè hi ha un “enemic comú que és el virus, que no és de dretes ni d’esquerres”.Per això ha apel·lat a la “responsabilitat” del PP pel que fa a la renovació dels òrgans constitucionals com el CGPJ per dotar d’estabilitat el sistema. “Hem de prioritzar l’interès general a qualsevol altre interès”, ha afirmat el president espanyol.Després que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s’ha queixat de “l’acarnissament” del govern espanyol amb la seva comunitat per les dades que apunten a un increment de contagis a Madrid, Sánchez ha tornat a demanar al PP que aparquin la “lluita partidista”.En aquest sentit, i sense referir-se a Madrid, ha lamentat que alguns territoris s'hagin "relaxat" en els rastreig de casos.

