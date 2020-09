Caiguda dels contagis i del risc de rebrot a Catalunya en les últimes hores

Catalunya ha registrat aquest dimarts un augment de 736 nous casos de covid-19 confirmats per PCR –uns 500 menys que ahir-, elevant la xifra total fins als 109.534, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra de casos amb totes les proves és de 131.863 (793 més en les últimes hores).Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.033 persones, 12 més respecte al darrer balanç. Per altra banda, els hospitals sumen 700 pacients ingressats, només un més respecte a l'última actualització.D'aquests, 129 estan a l'UCI (8 menys). El risc de rebrot continua molt alt, però baixa deu punts (de 199,56 a 190,74) allunyant-se de la barrera dels 200 i també disminueix la velocitat de propagació del virus (Rt), que passa d'1,09 a 1,05.Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot es va moderant i s'allunya de la barrera dels 200. Entre els dies 8 i 14 d'agost, aquest indicador se situava en 173,88 (per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt), mentre que durant la setmana del 15 al 21 d'agost va passar a 199,19, encenent-se totes les alarmes i acostant-se perillosament al pic de finals de juliol (202,93). Ara (setmana del 22 al 28 d'agost), se situa en 190,74, baixant quasi nou punts en només 24 hores. "Hem de dir-ho clar: hem retrocedit tres setmanes, i ara tots hem de fer esforços per reduir la corba", va assegurar la setmana passada el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), es manté per sobre d'1, concretament a 1,05, però fa dies que s'ha aconseguit estabilitzar centèsima amunt o avall. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada pot transmetre el virus a 1,05 persones (per frenar la propagació de la covid-19, la Rt s'ha de situar per sota d'1). Entre els dies 8 i 14 d'agost, la Rt a Catalunya era d'1,09, mentre que durant la setmana del 15 al 21 d'agost va créixer fins a 1,14.En relació amb els casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 7.063 casos, una xifra inferior als 7.201 casos detectats la setmana anterior. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 92,06 per cada 100.000 habitants. Fa dues setmanes, la taxa marcava 85,02 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la setmana passada se situava en 93,86. Al llarg de la darrera setmana s'han fet 106.373 proves PCR a tot el territori, de les quals un 7,12% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 38,37 anys, amb tendència ascendent amb el pas dels dies.Pel que fa al total de casos des de l'inici de la pandèmia (131.863, segons l'últim balanç), 109.534 han estat confirmats per PCR, 4.491 per epidemiologia, 3.347 són casos probables, 4.317 s'han detectat a través de proves ELISA i 10.174 a través de tests serològics (les proves ELISA i els tests serològics donen informació sobre l'estat immunològic).En les darreres hores s'han notificat 12 defuncions, elevant el total de víctimes mortals a Catalunya fins a 13.033. D'aquestes, 7.181 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris (+8), 4.134 en residències (ídem), 826 en domicilis (+1) i 892 (+3) no es poden classificar per falta d'informació.Des de l'esclat de la pandèmia s'han registrat 15.935 casos confirmats per PCR a les residències, 20 més en comparació amb l'últim balanç. Si es tenen en compte la resta de proves, la xifra s'eleva a 17.475 casos (22 més).Des del març, fins a 6.432 persones que vivien en residències han mort (cinc més en les últimes hores). D'aquestes defuncions, 1.889 s'han produït en centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.119 en residències, 98 en domicilis i 326 no es poden classificar per falta d'informació.

