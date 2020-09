Maties Serracant: «El projecte de la Crida continua encara que les cares canviïn»

Cuixart votant a una de les meses electorals de l'Escola Industrial. Foto: Juanma Peláez

"Porto 27 anys vinculat d’alguna manera o altra amb allò que és col·lectiu, territorial i ambiental, des de molt llocs diferents, només set vinculat a un càrrec electe"

El codi ètic de la Crida per Sabadell, en el seu punt tercer (reapropiació col·lectiva i popular de l'acció política institucional) resa que els càrrecs electes i de confiança són "temporals" , limitats a un període màxim de vuit anys. Un precepte que en el cas de Maties Serracant (Sabadell, 1976) situava el seu horitzó al gener de 2022. Una retirada que ha avançat una mica més d'un any. Tancarà set anys a la primera línia política , que han estat especialment intensos els últims cinc, provocant un canvi històric a la ciutat, amb una coalició per apartar el PSC de l'alcaldia, que va ostentar dos anys, amb "l'1-O", una data marcada que repeteix en aquesta conversa ambi les anades i vingudes als jutjats. Serracant, però, defensa que porta gairebé dues dècades fent activisme des de fora de les institucions i que és ara des d'on seguirà fent-ho.- Des del moment que la Crida va entrar a l’oposició, tenia clar des del primer dia que no acabaria aquesta etapa, encara que el codi ètic fixi vuit anys i, per tant, el gener de 2022. No calia arribar a l’últim dia, perquè forma part de la nostra idiosincràsia, en no apalancar-nos en el sou i la responsabilitat. I fer-ho, més o menys, a mitjans de mandat era un moment òptim. Tot plegat, amb naturalitat i en el moment que vagi millor personalment i col·lectivament.- La idea és no tenir la continuïtat dels últims temps. No ho sembla, però la feina derivada de la Covid-19 és molt intensa, perquè hem d’estar pendents de moltíssimes coses i coincideix amb una etapa en què vull reprendre la meva activitat professional. I en aquests moments requereix de molta dedicació i l’entrada del Lluís permetrà estar tant a sobre com és necessari, juntament amb la feina de la Nani Valero i l’Anna Lara.- No hi ha cap voluntat. Vull recuperar el meu ofici i si m’hi estigués més temps fora, seria molt difícil el meu reingrés. Entenem l’exercici polític des de fora i, crec, que he d’aportar des de la manera d’entendre la meva professió, que també és una forma de comprendre la política.- ... Primer, vaig estar sis mesos apartat per la denúncia del PSC i la tècnica . A més, també un mes i mig de baixa, per un tema personal. Vaig tornar, l’1-O... Realment, ha estat una etapa de quatre anys, dins del govern municipal , amb molts alts i baixos, mandats canviants i, insisteixo, l’1-O, amb totes les denúncies. Des de la Crida podem estar molt satisfets de la feina feta i personalment també ho estic.- Continua el projecte encara que les cares canviïn. Per aquí hi han passat les exregidores Míriam Diéguez i Glòria Rubio i l’exregidor Albert Boada ... I torna el Lluís. En realitat, el projecte no ha canviat, és el mateix.- Vam fer un esforç políticament poc visible, però tècnicament molt important: vam posar ordre. Quan vam entrar, la casa estava desendreçada, no hi havia procediments, eficiència. Tot això genera una forma de fer i s’anirà veient amb el temps, i no crec que ningú en tregui rèdit polític. I l’altre empremta, més vinculat a la meva àrea de Territori, vam fer un nombre molt important d’estudis de planificació, que no es veuen, però són la referència de tot el que passarà a la ciutat en els propers anys.- Uns van anar més ràpids com el soterrament de les vies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Can Feu-Gràcia i d’altres s’han hagut de quedar encallats algun temps, com els parcs infantils i l’asfaltat de carrers, però s’acabaran fent. I estem orgulloses que així sigui. Això ens agrada que les coses acabin passant, portin el segell de qui el portin.- És el més normal. No vull males interpretacions, però tots alabem, jo ho faig, l’alcalde Farrés, pilotant la ciutat durant molts anys. Això forma part d’una forma d’entendre la política que als anys 20 del segle XXI ja no considerem com l'òptima. Des de la Crida hem fixat vuit anys de la vida a la política i ho entenem així. Potser per a nosaltres és estrany que porti 20 anys. Allò òptim és que hi hagi organitzacions ben assentades amb molta gent i entengui que és una etapa i que tothom pot fer-ho, això és el que és important. Ningú és imprescindible, tothom és necessari.En aquest sentit, no s’ha de veure com una cosa estranya ni anormal, el que no és normal és que la gent estigui en política, perquè s'agafen unes dinàmiques que no són bones. Després tornar al teu lloc de treball és més difícil. En política pots entrar més o menys preparat, el mateix pot passar quan en surts. És un pas. Porto 27 anys vinculat d’alguna manera o altra amb allò que és col·lectiu, territorial i ambiental, des de molt llocs diferents, només set vinculat a un càrrec electe. Això vol dir que puc continuar com ho he fet fins ara. Només queda l’1-O i podríem tenir notícies properament. Cal Balsach i Smatsa, que en realitat són dues querelles, una per danys contra l’honor i l'altra per prevaricació pel contracte de l'aplicació de la Instrucció Tècnica de Facturació (ITF) , arxivades. Resta la denúncia de l’advocat de Múrcia, vinculat a Vox, que encara té recorregut. Veurem com va.

L'alcalde Maties Serracant sortint de l'Ajuntament de Sabadell, en una imatge d'arxiu. Foto: Juanma Peláez

