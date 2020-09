El diputat Carles Castillo estripa el carnet del PSC

Carles Castillo, qui va ser regidor a l'Ajuntament de Tarragona pel PSC entre els anys 2003 i 2015 -al govern municipal a partir de 2007, amb el mandat de Josep Fèlix Ballesteros- ha estripat el carnet d'afiliació al PSC. Ho ha avançat l'agència EFE, que assegura que el tarragoní, ara diputat al Parlament, se'n va per la "deriva" del partit i així ho ha comunicat al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, al ministre de Sanitat Salvador Illa i a l'agrupació local socialista.Castillo es quedarà fins al final de la legislatura ocupant el seu escó. En la carta lamenta "amb molta tristesa" la seva baixa "en no poder entendre ni compartir" les postures del seu ja expartit en temes com ara la monarquia -a la que acusa de "corrupta"- o els presos polítics, als qui l'exregidor va visitar al principi del seu empresonament.D'altra banda, el diputat critica la crítica constant cap al govern municipal actual, encapçalat per l'alcalde Pau Ricomà, de qui diu que "intenta canviar dinàmiques" que els socialistes "no volen canviar" a l'Ajuntament de Tarragona.A banda de sempre haver-se mostrat crític amb les direccions del partit a Tarragona, a Catalunya i a l'Estat, Castillo ha format part de diversos corrents, el darrer el que s'anomena Juliol del 78, un sector que aposta pel catalanisme, el federalisme i les polítiques d'esquerres. Recentment havia fet pública la seva intenció de no tornar a presentar-se a les llistes al Parlament, després de diversos conflictes interns al partit tot i ser el més votat a les primàries per escollir candidat.

