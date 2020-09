Aquest és el tuit amb més «likes» de la història

L'actor Chadwick Boseman, mort recentment. Foto: EP

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

El tuit on s'anunciava la mort de l'actor Chadwick Boseman és el missatge amb més "likes" de la història. Així ho ha comunicat la mateixa companyia en una piulada: "És el tuit amb més "m'agrada". Un homenatge digne d'un rei. #WakandaForever".Chadwick Aaron Boseman, mort aquest 28 d'agost passat, era un actor i productor de cinema estatunidenc molt conegut per interpretar personatges històrics com ara Jackie Robinson a 42 (2013), James Brown a Get on Up (2014) i Thurgood Marshall a Marshall (2017). També va interpretar el personatge de Pantera Negra a l'Univers Cinematogràfic de Marvel, més notablement a Black Panther (2018), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) i Avengers: Endgame (2019).

