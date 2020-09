⚪️⚫️ Donades les circumstàncies de la pandèmia de la COVID-19, aquest 11 de setembre serà una diada diferent.



🗣El nostre ADN sempre ha estat el carrer.Aquest any,per garantir la seguretat de totes i tots,no podrem ser-hi físicament però VOLEM DEIXAR PETJADA👣

(FIL (1/4) pic.twitter.com/ChVgyrqsAI — ANC Conca Barberà 🎗 (@ANC_Conca) August 31, 2020

La secció comarcal de l'Assemblea Nacional Catalana de la Conca de Barberà ha convocat per al pròxim Onze de setembre una manifestació ben peculiar. A causa de la pandèmia, s'han descartat grans concentracions de persones, així que l'ANC ha optat per fer una crida a omplir de sabates la plaça de Sant Francesc de Montblanc."Aquest any per garantir la seguretat de totes i tots no podrem ser-hi físicament, però volem deixar petjada. Per aquest motiu, aquest 11-S col·locarem les sabates en nom de totes i tots", afirmen en una publicació a les xarxes socials.És per això que demanen que tothom qui vulgui els faci arribar sabates "als punts habilitats per a la recollida al teu municipi". Aquestes sabates, asseguren, "es donaran a entitats socials".

